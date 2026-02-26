Madagascar: Cyclone Gezani - Des sinistrés privés de l'aide de 280 000 ariary

La distribution d'aide financière d'un montant de deux cents quatre-vingt mille ariary par foyer pour les sinistrés du cyclone Gezani a débuté il y a deux semaines à Toamasina.

Le Fonds d'intervention (FID) se charge de la distribution et de l'opération technique. Cette situation a provoqué une grande perturbation et des troubles au niveau de plusieurs fokontany de Toamasina.

Des chefs de fokontany ont démissionné après avoir reçu des menaces. Plus grave encore, le domicile d'un proche d'un chef de quartier a été saccagé par un fokonolona en colère, convaincu que l'argent avait été détourné.

Chaque jour, des mécontentements s'expriment dans les fokontany. C'est notamment le cas au fokontany Dépôt 23/41, première parcelle, où des habitants se sont plaints de ne pas avoir reçu leur part.

« Nos maisons sont toutes en ruines et détruites. Nous avons attendu depuis la matinée et toute la journée, mais en vain. On nous a dit qu'il fallait d'abord travailler avant de recevoir la somme de deux cent quatre-vingt mille ariary. Nous n'avons pas encore mangé depuis ce matin. Mais nous n'avons plus la force de faire ces tâches. Or, dans les autres fokontany, nous avons vu qu'ils ont reçu de l'argent. Il y a deux poids, deux mesures. Nous exigeons que les responsables du FID distribuent cette somme, car nous avons des preuves que nous sommes concernés par l'aide », ont déclaré les sinistrés.