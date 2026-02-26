Madagascar: Ampasika - Un employé vole des millions d'ariary et des machines ** Des

Un homme pourtant digne de confiance a trahi son employeur en commettant un vol. Il s'est emparé de plusieurs millions d'ariary, de machines à coudre ainsi que de plusieurs tissus. Il a été arrêté par la police à Ampasika, dimanche dernier.

Bénéficiant de la confiance de son employeur, l'homme avait été chargé de livrer une somme de 1 160 000 ariary correspondant au prix des marchandises. Cependant, il n'a plus donné signe de vie et est demeuré injoignable.

Par la suite, l'employeur a également constaté la disparition de machines à coudre et de plusieurs tissus au domicile, ainsi que d'une somme supplémentaire d'un million d'ariary. Tous les soupçons se sont alors portés sur cet employé de confiance.

Les victimes ne sont pas restées les bras croisés et ont alerté la police nationale d'Ilanivato. Une enquête et des recherches ont aussitôt été engagées, permettant l'interpellation rapide du suspect.

L'enquête a révélé que l'employé avait dépensé l'argent volé dans les jeux de hasard. Il avait vendu l'ensemble des tissus ainsi qu'une partie des machines industrielles. Les biens non encore vendus, dont l'une des machines, ont été restitués à leur propriétaire.