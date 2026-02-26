Madagascar: Atsinanana - Huit lignes de moyenne tension opérationnelles

Depuis le 10 février, le passage du cyclone Gezani à Toamasina a provoqué des dégâts considérables et catastrophiques. Les infrastructures de la Jirama ont été touchées à hauteur de 95 %. L'approvisionnement en eau et en électricité dans les districts de Toamasina 1 et 2 ainsi qu'à Toamasina suburbaine est interrompu depuis plusieurs jours, et même depuis près de deux semaines dans certaines zones. Hier, les responsables de la Jirama Atsinanana ont annoncé le rétablissement de huit des douze lignes de moyenne tension (MT) de la ville.

Le rétablissement des infrastructures en électricité et en eau progresse. « Plusieurs zones sont actuellement alimentées en eau et les autres le seront approvisionnées la semaine prochaine. La centrale thermique fonctionne et produit une grande partie de l'énergie nécessaire, mais le réseau de distribution demandera encore du temps. Huit lignes de Moyenne tension (MT) sur douze sont déjà opérationnelles dans la ville de Toamasina.

Quelques foyers sont actuellement alimentés en électricité. Des travaux de réparation sont en cours sur l'infrastructure du réseau électrique Jirama endommagée par le cyclone Gezani », a communiqué la société.

Actuellement, les techniciens et responsables procèdent à des inspections dans les zones qui ne sont pas encore alimentées en eau. Cette situation persiste en raison de problèmes techniques tels que la rupture ou la destruction des canalisations et conduites d'eau.

Les travaux de réparation des poteaux électriques endommagés ont débuté le vendredi 13 février. Deux groupes électrogènes ont été installés pour alimenter la station d'épuration de Farafaty, dans le district de Toamasina 2. Cette disposition a permis de garantir l'approvisionnement en eau potable des habitants de la banlieue.

L'alimentation électrique a d'abord été rétablie, le 17 février, dans les zones prioritaires telles que la prison, les CHU Morafeno et CHU Hôpitaly Be Analakininina, le CRJS, les casernes militaires ainsi que les banques. Des partenaires suisses, présents à Toamasina, ont contribué à ces opérations de rétablissement et de restauration de l'électricité aux côtés de la Jirama.

« La réhabilitation de la ligne Moyenne tension (MT) est prévue être achevée le 20 mars prochain. Tandis que la Basse tension (BT), réservée aux clients particuliers et aux foyers, doit être vérifiée individuellement afin d'assurer qu'elle ne présente aucun danger. Cette opération prend plus de temps, car des dizaines de milliers de clients doivent être contrôlés », a ajouté un technicien. L'approvisionnement électrique dans les habitations prendra donc encore du temps avant d'être totalement rétabli.

Plus de deux cents pylônes électriques (lignes à haute tension) ont été détruits contre mille poteaux électriques (lignes à basse tension). Soixante-quinze transformateurs électriques ont été détruits ou sont hors service.

Par ailleurs, quatre cent quatre-vingt-quatre compteurs électriques ont été endommagés durant le cyclone. Les appareils détériorés ont déjà été remplacés et l'opération d'inspection se poursuit dans les différentes habitations.