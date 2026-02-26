Maroc: Commerce intérieur - La région Casablanca/Settat prépare les Assises nationales

La Chambre de commerce, d'industrie et de services de Casablanca-Settat (CCISCS) a organisé, mardi, une rencontre de concertation sur le commerce intérieur dans la région, en prélude à l'organisation des Assises nationales sur le commerce l'année en cours.

La rencontre organisée en présence de professionnels dans différents domaines, s'inscrit dans le cadre des concertations régionales portées par le ministère de l'Industrie et du Commerce dans le but de relancer le secteur commercial en identifiant les attentes exprimées et les défis posés.

Les intervenants ont insisté sur la nécessité de soutenir les petits commerçants, en particulier à travers la relance du programme "Rawaj", la simplification des procédures administratives ou encore l'élargissement du champ d'action des chambres professionnelles.

Ils ont également appelé à la lutte contre le commerce informel tout en plaidant pour une gestion équilibrée du domaine public.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Dans une déclaration à la MAP, le directeur régional du ministère de l'Industrie et du Commerce, Saâd Amam, a indiqué que cette rencontre s'inscrit dans le cadre d'une approche participative visant à prendre note des avis et propositions de l'ensemble des acteurs du domaine et pouvoir ensuite élaborer des recommandations réalistes et pratiques.

Et de noter que le but des concertations régionales est de collecter des suggestions qui prennent en compte les spécificités de chaque région ainsi que les transformations dans le domaine, lesquelles propositions seront, après coup, prochaines Assises nationales. L'objectif étant d'élaborer une stratégie réaliste et matérialisable.

Pour sa part, le directeur régional de la CCISCS, Zakaria Souhaïl, a affirmé que cette rencontre représente une étape importante dans la préparation des Assises nationales de commerce 2026, avant d'ajouter que la Chambre cherche ainsi à servir de lieu de réflexion et d'échanges des idées sur l'état des lieux du commerce intérieur.

Et de conclure en soulignant que cette approche participative est le seul choix possible permettant de moderniser et d'organiser le secteur de manière à répondre aux exigences du développement sur les plans régional et national.