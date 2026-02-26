Togo: Satisfecit de l'ATC, de la LCT et du MMLK

interview

Il s'agit d'une satisfaction malgré que les organisations de défense des droits des consommateurs se veulent prudentes et attendent de constater l'effectivité au terme des 60 jours de moratoire donnés par l'ARCEP (Autorité de Régulation des Communications Electroniques et des Postes), soit le 20 Avril 2026. Raison pour laquelle, l'ATC (Association Togolaise des Consommateurs), la Ligue des Consommateurs du Togo (LCT) et le MMLK (Mouvement Martin Luther King), face à la presse ce Mercredi 25 Février 2026 soit 5 jours après la décision numéro 30 de l'ARCEP, ont tenu à appeler les « opérateurs de téléphonie mobile (Moov Africa Togo et YAS Togo) à se conformer pleinement à ces nouvelles directives à la date de démarrage prévue après les 60 jours de moratoire ».

Et mieux encore, si les responsables de ces organisations précitées, respectivement, Bénetti Gagalo, Dr Emmanuel Sogadji et Pasteur Edoh Komi, ont félicité l'ARCEP pour cette décision qualifiée d'avancée, ils en appellent aux « consommateurs à rester vigilants et à signaler tout manquement dès l'entrée en vigueur effective de ces mesures » ; soit au numéro vert de l'ARCEP 8000 ou en remontant les plaintes à ces organisations. Ils rassurent qu'ils restent « mobilisés pour veiller à ce que ces acquis ne soient pas seulement des écrits, mais une réalité palpable dans le portefeuille de chaque consommateur des services des opérateurs de télécommunications ».

Et quels sont ces acquis ?

En effet, et selon le document de déclaration liminaire de cette rencontre avec les hommes de médias, il s'agit de :

· La Conservation des forfaits non consommés implique la fin des pertes automatiques des Mo ou minutes à l'expiration du délai de validité des forfaits. Les consommateurs peuvent désormais conserver leurs volumes en souscrivant à nouveau à la même offre dans un délai de 10 à 30 jours selon le forfait ;

· La Facturation à l'octet signifie que les services internet seront désormais suivant la plus petite l'unité (l'octet) ce qui aura pour effet la suppression des arrondis au Mégaoctet supérieur, garantissant que chaque franc dépensé correspond à une consommation réelle ;

· L'Extension de la durée de vie des cartes SIM : Le délai d'inactivité avant la désactivation d'un numéro mobile passe de 3 à 6 mois ;

· L'Alerte de fin de validité : Les opérateurs sont désormais tenus d'informer l'abonné de l'expiration imminente de ses avantages au moins 48 heures à l'avance (ou 3 heures pour les forfaits courts).

Les trois organisations y voient ainsi, des « évolutions majeures », si la décision de l'ARCEP est effective d'ici là.

Quid alors des préjudices subis jusqu'alors par les usagers ?

Si plus d'uns dans l'en-face y voient une situation ou une réalité selon laquelle, tout porte à croire que les usagers des services de ces deux téléphonies mobiles aient été jusqu'alors « volés » et méritent pleinement réparation ou dédommagement, les responsables du trio d'organisations de défense des droits des consommateurs y sont allés avec des gants, indiquant que l'on ne saurait parler de vol, vu qu'il n'y avait pas préalablement une décision, que les opérateurs outrepassaient.

Et donc c'est maintenant qu'il y a une décision de l'ARCEP que l'on verra qui sera dans les rangs ou pas. Et donc pour un tel contrôle de conformité à la décision N¨030 de l'ARCEP, les trois organisations entendent joueur pleinement leur rôle et attendent des usagers un accompagnement en signalant toute situation qui s'apparenterait à une inobservation de la décision par quelque téléphonie mobile que ce soit.