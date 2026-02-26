Maroc: La fintech marocaine WafR lève 4 millions de dollars pour numériser les magasins de quartier

La fintech marocaine WafR a levé 4 millions de dollars dans le cadre d'un tour d'amorçage sursouscrit afin d'étendre son réseau de magasins de quartier numérisés et d'élargir son offre de services financiers.

Le tour de table a été co-dirigé par LoftyInc Capital, Attijariwafa Ventures et Almada Ventures, avec la participation des investisseurs historiques UM6P Ventures et First Circle Capital.

Fondée en 2021, WafR opère par l'intermédiaire de près de 20 000 magasins de quartier actifs, connus localement sous le nom de hanouts. La plateforme permet la vente de temps d'antenne, le paiement de factures et d'autres services numériques, transformant les petits commerçants en points d'accès aux services financiers.

L'entreprise prévoit de se développer dans les transferts de poste à poste et les envois de fonds à l'échelle nationale. Le produit de cette levée de fonds sera utilisé pour développer son réseau de distribution et élargir son offre de produits.

LoftyInc a déclaré que cet investissement s'inscrivait dans sa stratégie visant à soutenir les startups qui ont dépassé le stade de la pré-amorçage et qui font preuve d'une certaine traction, mais qui manquent de capital de croissance. WafR est l'un des premiers investissements du fonds Alpha de LoftyInc.

WafR vise à positionner les commerçants locaux en tant qu'agents fintech du dernier kilomètre, en ciblant les consommateurs mal desservis à travers le Maroc.

Points clés à retenir

Le modèle de WafR reflète une tendance plus large de la fintech africaine qui se concentre sur la distribution basée sur les agents plutôt que sur les plateformes mobiles. En numérisant les réseaux de vente au détail existants, les startups peuvent s'étendre sans investissement lourd dans l'infrastructure. Le taux d'inclusion financière au Maroc s'est amélioré ces dernières années, mais des lacunes subsistent, en particulier parmi les travailleurs informels et les populations rurales.

Les magasins du coin offrent des points de confiance physiques dans les communautés où l'adoption de la banque numérique peut être plus lente. Cet investissement témoigne également de l'intérêt croissant des investisseurs pour l'Afrique du Nord et l'Afrique francophone, des marchés qui ont attiré moins de capitaux que le Nigéria ou le Kenya.

Alors que la concurrence s'intensifie, l'exécution dépendra de l'engagement des commerçants, des volumes de transactions et de l'alignement des réglementations en matière de paiements et de transferts de fonds. En cas de succès, WafR pourrait devenir un élément clé de l'infrastructure financière numérique du Maroc.