Maroc: Chokri Khatoui nommé à la tête de l'OCS

Le bureau dirigeant de l'Olympique Club de Safi (OCS)- section football, a annoncé, mardi, la nomination de l'entraîneur tunisien Chokri Khatoui à la tête de l'équipe première en remplacement de Zakaria Aboub.

Dans un communiqué, le bureau a précisé que le technicien tunisien dirigera l'OCS jusqu'à la fin de la saison sportive en cours, avec une option de renouvellement.

Chokri Khatoui a auparavant entraîné plusieurs clubs tunisiens, libyens et saoudiens, ainsi que la sélection olympique tunisienne.

Le bureau dirigeant de l'OCS avait annoncé, samedi, la révocation de Zakaria Aboub de ses fonctions d'entraîneur de l'équipe première.

Pour rappel, l'OCS occupe actuellement la 16e et dernière place du classement de la Botola Pro D1 "Inwi" avec 5 points (1 victoire, 2 nuls et 6 défaites). L'équipe compte également quatre matches de retard.

L'OCS a aussi réussi à atteindre les quarts de finale de la Coupe de la Confédération africaine de football (CAF) pour la première fois de son histoire, dans un parcours reflétant l'ambition du club de poursuivre sa présence compétitive aux niveaux continental et national.