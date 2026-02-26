Congo-Kinshasa: LINAFOOT Ligue 1 - Lupopo bat Lubumbashi Sport, Bazano et Simba se neutralisent

La 31e édition du championnat de la Ligue nationale de football (LINAFOOT) a poursuivi sa phase classique ce mercredi 25 février 2026 avec deux rencontres du groupe A disputées au Stade Kibasa Maliba, dans la ville de Lubumbashi.
Dans le premier match, JS Bazano et AS Simba se sont quittés sur un score de parité (1-1), au terme d'une rencontre équilibrée où chaque équipe a eu ses temps forts sans parvenir à faire la différence.
En seconde rencontre, le FC St Eloi Lupopo a assuré l'essentiel en s'imposant 1-0 face à Lubumbashi Sport. Le but décisif est intervenu juste avant la pause (45'+2).
Voici l'actuel classement du groupe A :
1 TP Mazembe -- 49 pts
2 FC Saint Eloi Lupopo 45 pts
3 AS Simba --43 pts
4 CS Don Bosco --37 pts
5 CS Manika --32 pts
6 FC Blessing --32 pts
7 FC Tanganyika --32 pts
8 FC Lubumbashi Sport 28 pts
9 US Tshinkunku -- 27 pts
10 AS Saint Luc -- 21 26 pts
11 AS New Soger -- 2 25 pts
12 SM Sanga Balende -- 24 pts
13 JSG Bazano -- 24 pts
14 AS Malole -- 23 pts
15 FC Tshikas --16 pts
15 US Panda B52 13 pts