Congo-Kinshasa: LINAFOOT Ligue 1 - Lupopo bat Lubumbashi Sport, Bazano et Simba se neutralisent

La 31e édition du championnat de la Ligue nationale de football (LINAFOOT) a poursuivi sa phase classique ce mercredi 25 février 2026 avec deux rencontres du groupe A disputées au Stade Kibasa Maliba, dans la ville de Lubumbashi.

Dans le premier match, JS Bazano et AS Simba se sont quittés sur un score de parité (1-1), au terme d'une rencontre équilibrée où chaque équipe a eu ses temps forts sans parvenir à faire la différence.

En seconde rencontre, le FC St Eloi Lupopo a assuré l'essentiel en s'imposant 1-0 face à Lubumbashi Sport. Le but décisif est intervenu juste avant la pause (45'+2).

Voici l'actuel classement du groupe A :

1 TP Mazembe -- 49 pts

2 FC Saint Eloi Lupopo 45 pts

3 AS Simba --43 pts

4 CS Don Bosco --37 pts

5 CS Manika --32 pts

6 FC Blessing --32 pts

7 FC Tanganyika --32 pts

8 FC Lubumbashi Sport 28 pts

9 US Tshinkunku -- 27 pts

10 AS Saint Luc -- 21 26 pts

11 AS New Soger -- 2 25 pts

12 SM Sanga Balende -- 24 pts

13 JSG Bazano -- 24 pts

14 AS Malole -- 23 pts

15 FC Tshikas --16 pts

15 US Panda B52 13 pts