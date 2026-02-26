Madagascar: Infrastructure routière - Un deuxième bac pour la traversée d'Ifasy

Les usagers du bac du fleuve d'Ifasy empruntent désormais un deuxième bac de vingt-cinq tonnes. Il va servir à traverser les deux rives du fleuve. La mise à l'eau de ce deuxième bac marque une avancée majeure pour la mobilité et le développement économique régional.

Afin de résoudre une partie des difficultés rencontrées par les usagers de la route nationale-6 (RN6), suite à la rupture du pont d'Ifasy et à l'impraticabilité du passage à gué en raison de la montée des eaux, le gouvernement actuel a décidé de renforcer le dispositif existant par l'ajout d'un bac supplémentaire, en appui à celui qui assurait jusqu'ici la traversée. Ayant une capacité maximale de 25 tonnes, propulsé par des moteurs, il est capable de transporter simultanément des véhicules et des personnes.

Après plusieurs mois d'attente, cette nouvelle infrastructure vient renforcer la desserte fluviale et sécuriser la traversée, souvent considérée comme un point névralgique pour les usagers, les transporteurs et les opérateurs économiques de la région.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

La mise à l'eau de ce deuxième bac n'est donc pas un simple événement technique : elle incarne un engagement concret en faveur de la mobilité, du progrès et du développement durable au bénéfice de toute la communauté.

Pour les populations d'Ifasy et des environs, ce nouvel équipement représente un gain de temps, une sécurité accrue et une opportunité de développement. Il s'inscrit dans une dynamique plus large d'investissement en faveur de la connectivité territoriale et de la croissance inclusive.

« Avant, la circulation reposait sur un seul bac, entraînant des files d'attente prolongées, notamment en période de forte affluence ou lors des campagnes agricoles. Avec ce deuxième bac, les rotations des deux côtés du fleuve seront plus fréquentes, les délais d'attente réduits et la continuité du trafic mieux assurée, même en cas de maintenance ou d'imprévus techniques », témoigne le maire de la commune rurale de Beramanja-Ambilobe, Badroudine.

Il convient de préciser que l'insuffisance du nombre de bacs opérant à Ifasy a favorisé la prolifération de pirogues et de vedettes privées assurant le transport de passagers sans respecter les normes de sécurité requises. Cette situation est à l'origine d'accidents fréquents et de pertes en vies humaines.

À cette occasion, le ministre des Travaux publics, Henri Jacob Razafindrianarivo, s'est rendu sur place, hier, pour constater de visu la mise en service de ce nouvel équipement. Il a annoncé la reconstruction des nouveaux ponts d'Ifasy et de Mahavavy. L'entreprise chargée de leur réalisation sera connue au mois de mai prochain.