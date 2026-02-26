Afrique: Basketball 5X5 - Les Ankoay jouent gros face aux Congolais

Les Ankoay défient en trois journées de suite les élites du continent : la République démocratique du Congo ce soir à 21 heures, le Sénégal samedi à 00 heure et la Côte d'Ivoire dimanche à 21 heures.

Première participation historique de Madagascar aux éliminatoires de la Coupe du monde. Du 26 février au 1er mars, le gymnase Marius N'Diaye de Dakar, au Sénégal, accueille la deuxième fenêtre des éliminatoires africaines de la Coupe du monde FIBA 2027. Dans le groupe B, Madagascar partage l'affiche avec le Sénégal, la Côte d'Ivoire et la République démocratique du Congo. L'enjeu est de taille : seules cinq nations africaines décrocheront leur billet pour Doha parmi les seize pays participants.

Le format est exigeant. Seize équipes sont réparties en quatre groupes de quatre. Les trois premières de chaque poule accèdent au second tour en conservant leurs résultats, ce qui rend chaque rencontre déterminante. Pour les Ankoay, novices à ce niveau, l'objectif est clair : rivaliser, progresser et saisir chaque opportunité.

Madagascar mise sur la cohésion et l'adresse extérieure. Sitraka Raharimanantoanina, véritable chef d'orchestre, aura la responsabilité de gérer le tempo et d'organiser le jeu. À la mène, M'Madi Mathias devra dynamiser les transitions et provoquer des décalages. Sous le panier, Johan Randriamananjara sera attendu dans le combat physique et la protection du cercle. Enfin, l'atout offensif majeur demeure Elly Randriamampionona, ailier scoreur capable d'enchaîner les tirs à longue distance.

Le coach assistant Ndranto Rakotonanahary se montre confiant : « Les joueurs sont en forme, aucun blessé n'est à signaler et, malgré un temps de préparation réduit, l'assimilation tactique a été rapide. Le coach John Douaglin est satisfait des travaux faits par les joueurs locaux à Antananarivo. »

Les clés du duel

Les Congolais gardent un excellent souvenir de Dakar, où ils avaient signé un parcours sans faute lors d'une précédente campagne. Leur prestation solide à l'AfroBasket 2025 confirme leur potentiel et leur densité physique.

Trois joueurs émergent du lot et attirent l'attention. Jonathan Kuminga, ailier explosif, impressionne par sa capacité à attaquer le cercle et à défendre sur plusieurs postes. Dans la raquette, Jordan Sakho impose sa puissance au rebond et sa présence défensive. L'expérimenté Christian Eyenga, polyvalent et adroit, apporte leadership et stabilité dans les moments décisifs.

Face au défi congolais, Elly Randriamampionona, membre des Ankoay, analyse lucidement les enjeux: « Pour nous, il n'y a pas de calcul à faire. Chaque rencontre est capitale. Nous devons améliorer notre entame de match sur les plans psychologique et mental afin d'entrer immédiatement dans la partie. »

Il souligne également la force des Ankoay : « Notre avantage réside dans notre adresse au tir, car nous comptons plusieurs bons shooteurs. Par rapport à nos adversaires, nous manquons toutefois de taille et devons progresser tactiquement en veillant à faire mouche le plus souvent possible à chaque attaque. »

Face à une RDC expérimentée, Madagascar veut prouver que son entrée sur la scène mondiale marque le début d'une ambition qui pourrait créer la surprise à Dakar.