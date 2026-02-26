Gabon: Eau rare, électricité instable, un peuple à bout de souffle

Au Gabon, la crise de l'eau potable et des coupures d'électricité atteint un niveau alarmant. Dans plusieurs quartiers, les populations vivent sans eau pendant des jours, tandis que les délestages répétés plongent foyers et entreprises dans l'incertitude permanente. Ce qui devait être un service public essentiel est devenu une épreuve quotidienne.

La Société d'Énergie et d'Eau du Gabon (SEEG) est aujourd'hui au cœur d'une contestation croissante. Les usagers dénoncent un service instable, des factures parfois incomprises et un manque de solutions concrètes. La colère monte, car les difficultés ne datent pas d'hier. Du côté du ministère de tutelle, les constats sont tout aussi sévères. De Alain Claude Bilie-By-Nze à aujourd'hui, plusieurs responsables se sont succédé avec des annonces ambitieuses et des promesses de redressement. Mais sur le terrain, la réalité reste inchangée. Les ministres passent, les discours évoluent, les problèmes demeurent.

Les médias, eux, semblent épuisés. Depuis des années, ils relaient les plaintes, publient des enquêtes, interpellent les autorités. Pourtant, la situation persiste au point que certains journalistes peinent même à travailler correctement à cause des coupures d'électricité et d'internet. Combien d'articles faudra-t-il encore écrire pour que les choses bougent réellement ?

Les commerces subissent également de lourdes pertes. Produits avariés, activités interrompues, clients mécontents : l'instabilité énergétique fragilise davantage une économie déjà sous pression. Les petits entrepreneurs, en première ligne, réclament des solutions urgentes et durables.

Des millions, voire des milliards de francs sont sorties des caisses de l'État pour tenter de résoudre cette crise. Pourtant, malgré ces dépenses colossales, les résultats restent négatifs : ni l'eau ni l'électricité ne sont régulièrement assurées, laissant les Gabonais face à une gestion inefficace et coûteuse.

Aujourd'hui, une vérité s'impose : le temps des promesses est terminé. Les Gabonais n'attendent plus des annonces, mais des résultats. Il est temps de passer aux actes. L'eau et l'électricité ne sont pas des faveurs accordées, ce sont des droits fondamentaux. La question demeure : jusqu'à quand la population supportera-t-elle ce calvaire ?