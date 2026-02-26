Gabon: Arbitrage - Pierre Atcho et Tanguy Mebiame en stage à Doha

Le sport gabonais franchit une nouvelle étape prestigieuse sur la scène internationale. Du 23 au 27 février 2026, la ville de Doha, au Qatar, devient le centre technique de l'arbitrage mondial en accueillant un stage intensif de préparation de la FIFA. Parmi l'élite sélectionnée, deux figures de l'arbitrage gabonais. Il s'agit de Pierre Ghislain Atcho et Tanguy Mebiame.

Cette convocation à Doha n'est pas un simple exercice de routine. Elle représente l'ultime tour de sélection avant la désignation finale des officiels pour la Coupe du Monde 2026. Pierre Ghislain Atcho, déjà habitué des grands rendez-vous, confirme son statut de leader. Après avoir officié lors de compétitions majeures comme la CAN, sa présence au Qatar souligne la confiance renouvelée de la FIFA à son égard.

Quant à Tanguy Mebiame, sa participation aux côtés d'Atcho illustre la profondeur du réservoir d'arbitres de haut niveau au Gabon. Ensemble, ils forment un binôme qui porte les espoirs de tout un pays de voir le drapeau vert-jaune-bleu représenté lors du prochain mondial.

Durant ce camp intensif, les arbitres sont soumis à des tests rigoureux, préparation physique, des séances de haute intensité pour garantir une condition athlétique irréprochable. Un accent particulier est mis sur l'assistance vidéo à l'arbitrage (VAR), outil désormais indispensable dans le football moderne. Ces arbitres seront également soumis aux études de cas tactiques et uniformisation des décisions selon les directives de la FIFA.

Pour la Fédération Gabonaise de Football (FEGAFOOT), cette reconnaissance internationale est le fruit d'un travail de fond sur la formation des officiels. Voir deux de ses représentants dans le "dernier carré" des présélectionnés mondiaux est une source de fierté pour le Gabon, qui compense ainsi l'absence parfois marquée de son équipe nationale dans certaines phases finales. Si Pierre Atcho et Tanguy Mebiame valident cette étape du Qatar, ils pourraient officiellement intégrer la liste des arbitres retenus pour officier aux États-Unis, au Canada et au Mexique en 2026.