Gabon: Le Chef de l'État procède à la remise des clés des logements réhabilités du Camp Général Guy Charles Mandji

Libreville, le 24 février 2026, Le Président de la République, Chef de l'État et Chef Suprême des Forces de Défense et de Sécurité, Son Excellence Brice Clotaire Oligui Nguema, a procédé ce jour au baptême et à la remise officielle des clés des logements réhabilités du camp de police d'Akemindjogoni. Cette étape majeure contibue à l'amélioration concrète des conditions de vie et de travail des Forces de Police Nationale.

Engagée durant la période de Transition sous l'impulsion du Chef de l'État, la profonde réhabilitation de cette cité policière traduit une vision claire, celle d'offrir aux femmes et aux hommes en uniforme un cadre de vie digne, moderne et sécurisé, à la hauteur de leur engagement quotidien au service de la Nation.

Désormais baptisée Camp Général Guy Charles Mandji, la cité rend hommage à un fils émérite du pays, haut cadre de l'institution policière, qui s'est illustré par son professionnalisme, son sens du devoir et son dévouement à la tête de la Préfecture de Police de Libreville. A travers cette dénomination, la République honore ici un parcours exemplaire et érige en modèle les valeurs de loyauté, d'intégrité et de service à la Nation.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

La cérémonie a consacré la livraison partielle de deux blocs destinés aux Officiers et de deux immeubles pour les Sous-Officiers, soit un total de 69 logements répartis en 12 appartements de trois chambres, 48 de deux chambres et 9 studios. Au-delà des chiffres, c'est un signal fort en faveur du mieux-être social des familles des forces de sécurité qui est ici envoyé. Cette initiative s'inscrit pleinement dans le projet de société du Président de la République, qui place la question du logement décent au cœur de son action publique.

Garantir un habitat digne aux Gabonais, en particulier à ceux qui assurent la sécurité des personnes et des biens, constitue là un levier essentiel de stabilité sociale, de performance professionnelle et de cohésion nationale.

La dynamique de modernisation des Forces de Police Nationale se poursuit également à travers la réfection des voiries du Camp Michel Bigoundou, la construction d'une cité policière à Essassa, le réaménagement des écoles de police d'Owendo et de Tchibanga, ainsi que l'ouverture prochaine de nouveaux commissariats à Lastourville, Booué et Port-Gentil, dans l'objectif d'assurer une couverture sécuritaire plus efficace sur l'ensemble du territoire.

Le Général Hervé Ngoma, Commandant en Chef des Forces de Police Nationale, a exprimé au Chef de l'État sa profonde gratitude pour cette réalisation majeure,en réaffirmant la loyauté et la détermination des forces de police à œuvrer sans relâche pour la sécurité des concitoyens et la défense des institutions.

Par cette action structurante, le Chef de l'État réaffirme que la modernisation des forces de sécurité ne saurait se limiter aux équipements et aux infrastructures opérationnelles, elle passe également, et avant tout, par la valorisation de l'humain, la dignité du logement et l'amélioration durable des conditions de vie de ceux qui protègent la République.