Madagascar: Concert - Mahaleo célèbre cette année ses cinquante-cinq bougies

Le groupe Mahaleo ouvrira la célébration de ses 55 ans par un concert exceptionnel le 1er mars au CCI Ivato, placé sous le thème « Fihavanana tsy ravan'ny taona ».

55 ans après sa création, Mahaleo s'apprête à écrire une nouvelle page de son histoire. Le 1er mars, le Centre de conférences international (CCI) d'Ivato accueillera le concert d'ouverture de cette célébration, intitulé « Fihavanana tsy ravan'ny taona ». Organisée par Louvto Company et sponsorisée par Airtel Madagascar, cette soirée s'annonce à la fois mémorable et riche de symboles.

Ce concert marquera officiellement le lancement des festivités du 55e anniversaire du groupe. Bien que cette étape symbolique ait été franchie l'année dernière, la célébration se tient cette année, avec une volonté affirmée de mettre en lumière l'héritage musical et humain de Mahaleo.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Au programme, le concert proposera une sélection des chansons phares qui ont fait la renommée de Mahaleo. Près de trois cents titres composent son répertoire. Les morceaux interprétés lors du concert seront sélectionnés selon différentes périodes marquantes de son parcours. Les descendants du groupe participent activement à ce choix, en tenant compte également des propositions et réactions recueillies sur Facebook. Sur scène, l'ambiance sera portée par le « Revy Mahaleo », insufflé et ravivé par la jeune génération.

Longévité

Pour Dama, figure emblématique du groupe, le thème « Fihavanana tsy ravan'ny taona » dépasse le simple cadre artistique. À la sortie de la chanson, il était perçu comme un titre parmi d'autres. Mais avec le temps et les épreuves, son sens s'est approfondi. Le fihavanana ce lien fort d'amitié et de fraternité ne prend toute sa dimension que lorsqu'il est réellement vécu. Sans cette solidarité profonde, le groupe n'aurait pas traversé les années. « Faty no isarahana » : seule la mort peut séparer un tel lien.

Mahaleo est d'abord né d'une amitié. Les membres étaient camarades d'école avant d'être musiciens. L'amitié a précédé la musique. Cette base humaine solide explique la longévité exceptionnelle du groupe.

Aujourd'hui encore, tant que la vie continue, la création se poursuit. La relève est assurée : les descendants s'emploient à faire vivre l'esprit et le « Revy Mahaleo ». Longtemps restés en arrière-plan, ils participent désormais activement à la transmission de cet héritage.

Le concert du 1er mars s'inscrit ainsi parmi les moments forts de cette année de célébration. Au-delà de la scène, c'est toute une histoire, celle d'un groupe et d'une amitié indéfectible, qui sera célébrée.