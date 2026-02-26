Madagascar: Finances - Une réforme complète du PIB pour 2029

Madagascar s'apprête à moderniser en profondeur sa méthode de calcul du Produit intérieur brut (PIB). Selon les prévisions, cette réforme sera entièrement achevée et opérationnelle dès le début de l'année 2029. Pilotée par le ministère de l'Économie et des Finances via l'Institut national de la statistique (INSTAT), elle bénéficie du soutien technique et financier de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international (FMI).

L'objectif de cette réforme est de rendre les statistiques économiques plus fiables et plus transparentes, en les ajustant aux réalités actuelles et aux standards internationaux. Elle permettra aussi au gouvernement de prendre des décisions mieux informées pour soutenir le développement économique du pays.

La présentation officielle de cette réforme a eu lieu ce mardi au Carlton Anosy. Dans son allocution, le secrétaire général du ministère de l'Économie et des Finances, Iouri Garisse Razafindrakoto, représentant le ministre, a déclaré : « Cette réforme est pleinement intégrée à la mise en œuvre de la Politique générale de l'État, qui met l'accent sur la modernisation de la gestion publique, la transparence de l'action gouvernementale et l'amélioration des compétences ainsi que des résultats attendus de l'administration. »

La réforme vise à adapter les méthodes de calcul aux nouvelles réalités économiques, en tenant compte des secteurs clés tels que l'agriculture, le commerce, l'industrie et les services. L'objectif est de produire des statistiques fiables, cohérentes et représentatives de la croissance réelle de Madagascar.

Concrètement, le PIB mesure la valeur totale de tous les biens et services produits dans le pays sur une année. Par exemple, selon le FMI, le PIB de Madagascar en 2025 était d'environ 19,38 milliards de dollars. Pour comprendre ce que cela représente pour la population, le PIB par habitant était d'environ 616 dollars, soit la richesse moyenne produite par personne dans l'année, même si ce chiffre ne correspond pas à un revenu réel.

Iouri Garisse Razafindrakoto a ajouté : « Ces nouvelles statistiques guideront le développement harmonieux de l'économie nationale et permettront au gouvernement de prendre des décisions plus pertinentes et efficaces. »

La réforme, qui s'étalera sur plusieurs années, devrait aboutir à un système moderne, transparent et conforme aux standards internationaux, offrant une vision plus claire de la croissance économique malgache et des outils efficaces pour orienter les politiques publiques.