Sénégal: Chambres de métiers - La RCA s'inspire du modèle sénégalais

Le ministre de la Culture, de l'Artisanat et du Tourisme, Amadou Ba, a reçu, ce mercredi, au Musée des Civilisations Noires, une délégation officielle de la République Centrafricaine en mission de travail au Sénégal, dans le cadre de l'opérationnalisation de la Chambre nationale des métiers artisanaux de ce pays.

Conduite par le ministre centrafricain des Petites et Moyennes Entreprises et de la Promotion du Secteur privé, Hyppolite Jean Paul Ngate Robard, la délégation comprenait notamment la Directrice générale de la Promotion du Secteur privé, Jeannick Assas Mbilaut, et le Directeur de l'Artisanat, Donald Fabrice Ngbokoli Mokombo.

Au cœur des échanges : le modèle sénégalais d'organisation, de gouvernance et de structuration des Chambres de métiers. Les autorités centrafricaines sont venues s'imprégner de l'expérience sénégalaise, notamment du cadre juridique et institutionnel encadrant le secteur artisanal, ainsi que des mécanismes d'accompagnement et de formalisation des acteurs.

La rencontre s'est tenue en présence du Secrétaire d'État chargé de la Culture, des Industries créatives et du Patrimoine historique, Bakary Sarr, de la Directrice de l'Artisanat, Dr Marie Ndeye Gnilane Diouf, du Coordonnateur du Projet Mobilier national, Ibrahima Tall, ainsi que de responsables techniques du ministère.

À travers cette mission d'échanges, la République Centrafricaine ambitionne de mettre en place une Chambre nationale des métiers structurée et opérationnelle, capable de mieux organiser, représenter et promouvoir les artisans. Pour le Sénégal, cette démarche illustre la vitalité d'une coopération Sud-Sud pragmatique, fondée sur le partage d'expertise et la valorisation des savoir-faire africains.