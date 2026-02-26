Sénégal: Logement social - Vers une stratégie nationale structurée

Ousmane Sonko a présenté, lors du conseil des ministres de ce mercredi 25 février 2026, le logement social comme un levier stratégique de l'Agenda national de Transformation Sénégal 2050, en raison de son fort impact sur l'économie et l'aménagement du territoire. L'objectif est de garantir à chaque citoyen un accès à un logement décent et économiquement soutenable.

Le chef du gouvernement a dressé un diagnostic marqué par un important déficit de logements, un déséquilibre entre l'offre et la demande, une urbanisation accélérée et des inégalités territoriales. Il a ainsi appelé à l'élaboration d'une Stratégie nationale du logement axée sur la sécurisation foncière, un cadre législatif adapté, un financement durable et l'équité sociale.

Face aux contraintes structurelles telles que les difficultés d'accès au foncier, le financement insuffisant, les lourdeurs administratives et la concentration de l'offre entre Dakar et Thiès, le Premier ministre a annoncé des réformes majeures, dont le projet « Cités de la Transformation ». Il a également instruit l'accélération de plusieurs plans d'aménagement (Grand-Dakar, Thiès et Daga Kholpa), le renforcement de la SAFRU et du BAHSO, la relance des coopératives d'habitat et le recours accru à l'auto-construction. Le développement de partenariats public-privé est également privilégié pour structurer des pôles d'habitat modernes dans les différents territoires.

Fonds immobilier de la Diaspora : mobiliser l'épargne vers l'investissement

Le Premier ministre a également présenté le projet de création d'un Fonds Commun de Placement Immobilier - Diaspora Sénégal (FCPI-DS), conformément aux orientations présidentielles.

Avec des transferts annuels estimés à 2 200 milliards FCFA (près de 10 % du PIB), principalement orientés vers la consommation, l'objectif est de canaliser une partie de ces ressources vers l'investissement immobilier locatif. Ce mécanisme permettrait de générer des revenus durables pour les familles, de constituer un patrimoine pour la diaspora, sans accroître la dette publique. Le ministre de l'Économie est chargé de finaliser la réflexion avant une prochaine présentation en Conseil des ministres.