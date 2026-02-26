Sénégal: Babacar Diop fait part de l'impatience des Thiessois à accueillir le défilé du 4 avril

Le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a reçu en audience, le mardi 24 février 2026, Babacar Diop, le maire de Thiès. Cette ville est choisie, cette année, pour abriter la célébration de la Fête de l'indépendance. Dans un communiqué tiré de la page Facebook de la présidence de la République, le maire a exprimé, au nom du Conseil municipal et de l'ensemble des populations thiessoises, « sa profonde gratitude pour la décision de haute portée de choisir Thiès pour abriter cet évènement majeur de la vie de la Nation ».

Babacar Diop a salué le travail préparatoire, conduit en partenariat avec toutes les parties prenantes. Il a fait part de l'impatience des Thiessois de faire de cette célébration un grand moment de fête, de communion et de rassemblement. Le Chef de l'État a remercié le maire ainsi que l'ensemble des populations de la cité du rail, se félicitant de l'état d'avancement des préparatifs. Au-delà de la célébration, le maire a salué l'engagement du président de la République en faveur du développement, de la stabilité et de la paix, particulièrement dans un contexte économique exigeant et lui a exprimé son soutien.

...l'arrondissement de Mérina Dakhar en plein dans les préparatifs

« C'est la Ville de Thiès qui accueille le défilé du 4 avril 2026 et le président de la République au niveau de l'avenue Caen. Mais, c'est toute la région qui doit ressentir l'impact de cette délocalisation et baigner dans une ambiance totale de fête », a dit, hier, le sous-préfet de l'arrondissement de Mérina Dakhar, Mouhamadou Wade. Il s'exprimait lors d'une rencontre dans le cadre de la préparation des festivités liées à la fête de l'indépendance. L'autorité administrative a rappelé que l'arrondissement a déjà démarré les préparatifs.

La sous-préfecture a été repeinte et ornée de drapeaux. Toujours, selon lui, plus de 100 drapelets sont achetés. Les travaux d'embellissement de la sous-préfecture sont exécutés sur fonds propres. Malheureusement, l'axe qui traverse le chef-lieu de l'arrondissement n'est pas encore bitumé, même si le gouvernement l'a inscrit sur le budget 2026, a indiqué Mouhamadou Wade.

À cause de la latérite, le sous-préfet envisage de mettre des bâches au cas où l'option d'un défilé à Mérina Dakhar serait retenue, en lieu et place d'une simple levée des couleurs. En attendant, pour un environnement sain, instructif et durable, une opération de reboisement est initiée avec 100 arbustes déjà plantés, selon le sous-préfet.