Madagascar: Le colmatage de la digue de Tongoloina achevé à 90%

La digue de Tongoloina est remise en état progressivement. « Les travaux de colmatage sont achevés à 90%, après 14 jours de travaux », selon Donat Yali Radio, directeur interrégional du Fonds d'intervention pour le développement (FID) Antananarivo, avant-hier, lors de la visite de l'avancement des travaux à Tongoloina, dans la commune d'Ampahitrosy.

Cent cinquante personnes issues des ménages vulnérables de cette localité ont été mobilisées dans des activités « argent contre travail » à haute intensité de main-d'œuvre (HIMO), grâce au programme Asa Vonjy Voina, financé par la Banque mondiale, pour réaliser ces travaux en vingt jours.

Ils ont colmaté une brèche de 70 m sur une hauteur de 3,5 m qui s'est formée sur la rive droite de la digue de Sisaony à Tongoloina, après la destruction d'une partie du barrage hydroagricole de ce fokontany, le 25 janvier. Ils y ont installé des sacs de sable, maintenus par des rondins de bois.

Ces travaux de colmatage ont rassuré les habitants d'Atsimondrano, qui redoutaient pour leurs cultures et leurs habitations menacées par une éventuelle rupture de la digue. Ils ont déjà permis aux familles de relancer leurs activités de subsistance.

Le FID a précisé qu'il ne s'agit que d'un travail d'urgence. « C'est une solution d'urgence. Sans mesure durable, le problème reviendra chaque année », a lancé Lovasoa Randriantahiana, maire de la commune d'Ampahitrosy.

Elle précise par ailleurs que trois autres brèches ont été repérées sur la digue de Sisaony, qui traverse la commune. « Certaines zones de la commune subiront des dégâts en cas de rupture de ces digues », a-t-elle ajouté, en soulignant que la digue est également sur le point de céder à ces endroits.

Ces infrastructures sont déjà anciennes et subissent chaque été une rupture. Les autorités des communes traversées par cette rivière lancent un appel pour trouver une solution durable.