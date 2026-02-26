Madagascar: État civil - L'Extension de la validité du passeport à l'étude

L'éventualité d'étendre la durée de validité du passeport malgache, actuellement limitée à cinq ans, est à l'étude. La durée est jugée trop courte par de nombreux usagers, en particulier les membres de la diaspora. En effet, ces derniers sont contraints de procéder à des renouvellements réguliers pour rester en règle.

Lors d'une rencontre avec la diaspora à Paris avant-hier, les autorités ont confirmé que la proposition d'étendre cette validité à dix ans sera soumise au Conseil des ministres. Selon la ministre des Affaires étrangères, Christine Razanamahasoa, une telle modification requiert une décision gouvernementale collégiale.

Par ailleurs, le président de la Refondation de la République, le colonel Michaël Randrianirina, a indiqué que des ajustements seront examinés afin de répondre aux attentes des citoyens.

Des améliorations ont déjà été introduites dans les démarches de renouvellement de passeport. Désormais, il n'est plus obligatoire que le titulaire se présente en personne. En effet, la procédure peut être effectuée par procuration, selon le ministère des Affaires étrangères. Cette simplification vise à réduire les contraintes administratives et à faciliter les démarches pour les expatriés.

Espérance

Les membres de la diaspora saluent cette avancée, tout en espérant une extension durable de la validité du document. « Renouveler le passeport tous les cinq ans est coûteux et contraignant, surtout pour ceux qui vivent loin des consulats », témoigne Jean-Marc, Malgache résidant en France. « Passer à dix ans serait une vraie amélioration. »

Un autre membre de la diaspora au Canada abonde dans le même sens : « Nous devons souvent nous déplacer pour le renouvellement. Un passeport valable plus longtemps nous permettrait de voyager et de gérer nos démarches administratives avec plus de sérénité. »

Une pétition en ligne, adressée aux autorités, a déjà recueilli plus de deux mille signatures. Elle demande l'extension de la validité à dix ans et la mise en place de campagnes de délivrance dans les pays à forte diaspora (France, Allemagne, Italie, Suisse, Belgique, Canada, États-Unis).

L'objectif est d'éviter les situations d'urgence, notamment lors de déplacements liés à un deuil ou à une cérémonie familiale.

Des Malgaches résidant à l'étranger espèrent que ces mesures permettront de garantir la liberté de circulation des Malgaches de l'étranger et de simplifier les procédures administratives. La décision du Conseil des ministres est désormais attendue avec attention.