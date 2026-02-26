Madagascar: Aménagement du Territoire - L'État mise sur une régularisation rapide des terrains

26 Février 2026
L'Express de Madagascar (Antananarivo)
Par Miangaly Ralitera

Le ministère de l'Aménagement du Territoire et des Services fonciers a annoncé l'accélération de l'enregistrement des terres aux habitants des zones rurales et urbaines, afin de protéger chacun contre le vol de terrain. C'est ce qu'indique un communiqué du ministère, dans le cadre du lancement de l'opération domaniale concertée dans la commune d'Iarinarivo, à Ambohidratrimo, au début de cette semaine.

« Cette terre est notre patrie, et il nous fait mal de la voir spoliée ou volée. Les conflits fonciers n'existeraient pas si chacun restait sur sa terre. Lorsqu'il y a des litiges, c'est parce que certains s'approprient indûment la terre des autres », a déclaré le général Lylyson René de Rolland, ministre de l'Aménagement du Territoire et des Services fonciers, lors de son allocution à cette occasion.

De nombreux réseaux se livrent à des fraudes pour s'approprier des terrains, et plusieurs arrestations ont déjà été effectuées. Malgré cela, les plaintes pour vol de terrain continuent de s'accumuler. Le ministère a mis en place un service chargé d'enquêter sur les vols de terrain à Madagascar et s'engage à suivre cette question de près. « Il appartient au ministère de démanteler ces réseaux, de restituer les terrains à leurs propriétaires et de sanctionner les auteurs de falsifications de documents », souligne-t-il.

Le général Lylyson René de Rolland a encouragé ses collaborateurs à unir leurs efforts dans cette mission. « C'est un changement, nous allons transformer les choses, et j'espère que nous travaillerons vraiment ensemble, pour garantir l'accès à la terre aux Malgaches. Nous devons être des collaborateurs qui facilitent l'accès à la terre pour les Malgaches, et non pour les étrangers. Les Malgaches d'abord, puis les étrangers », a-t-il insisté.

