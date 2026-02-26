Madagascar: L'Alternance adoptée à Fianarantsoa

Le parcours de formation en alternance du projet TAFA a été officiellement lancé hier à l'Université de Fianarantsoa, à travers l'École Nationale d'Informatique (ENI). Cette démarche est menée en partenariat avec l'Agence Universitaire de la Francophonie (AUF), avec le soutien de l'ambassade de France à Madagascar. Elle est présentée comme une avancée stratégique pour la professionnalisation de l'enseignement supérieur dans le pays.

Reposant sur le principe de l'alternance travail-études, ce dispositif ambitionne de renforcer l'employabilité des étudiants dans le secteur du numérique. Conçue pour répondre aux difficultés d'insertion des jeunes diplômés, la formation combine enseignement académique et immersion en entreprise, au plus près des réalités du terrain. « L'ambition affichée est de rapprocher durablement l'université du monde socio-économique et de former des profils immédiatement opérationnels», précise un communiqué publié à cette occasion.

Dans cette dynamique, les étudiants seront progressivement intégrés au sein de trois entreprises du groupe Axian, dont Stellarix, Yas et Pulse. « Ce partenariat illustre une collaboration étroite entre l'université et les acteurs du secteur privé, en vue d'adapter les parcours de formation aux besoins concrets du marché », poursuit le communiqué.

À travers le Parcours TAFA, les initiateurs entendent promouvoir un enseignement supérieur plus inclusif, professionnalisant et en phase avec les réalités socio-économiques nationales. Conçu comme un dispositif intégré d'accompagnement vers l'emploi, le programme met l'accent sur le développement de compétences transversales, l'appui à l'insertion professionnelle et l'obtention de certifications reconnues.

Avec ce lancement, l'Université de Fianarantsoa et ses partenaires réaffirment ainsi leur volonté de faire de l'alternance un levier structurant pour une employabilité durable et inclusive des étudiants malgaches.