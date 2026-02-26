Madagascar: La fédération trace sa feuille de route pour 2026

Avec un calendrier national particulièrement étoffé et plusieurs rendez-vous internationaux d'envergure, la Fédération malagasy d'athlétisme (FMA) affiche clairement ses ambitions pour 2026. Entre courses sur route, championnats nationaux jeunes et seniors, trail UTOP, semi-marathon, marathon international de Tana, sans oublier les compétitions continentales et mondiales, la saison s'annonce chargée pour l'athlétisme malgache.

Le retour de Tsiry Manantena Rakotomalala au poste stratégique de directeur technique national (DTN) symbolise un nouveau départ sous la présidence de Norolalao Andriamahazo, récemment réélue à la tête de la FMA. L'objectif affiché est de remettre la discipline sur de bons rails, en s'appuyant sur l'expérience d'un technicien chevronné et fin connaisseur du terrain.

La saison nationale débutera le 15 mars avec des tests de sélection sur piste à Antananarivo, étape clé en vue des échéances internationales. Le 26 avril, la course sur route « La Vache qui rit » proposera trois distances (2 km, 4 km et 15 km). Le championnat de Madagascar de trail court et long (UTOP) suivra du 1er au 3 mai dans la capitale.

La compétition sur piste montera en intensité avec les championnats de Madagascar jeunes, du 31 juillet au 2 août, puis les seniors et épreuves combinées du 7 au 9 août, également à Antananarivo.

Le semi-marathon VIMA à Mahajanga, prévu le 30 août, constituera un autre temps fort avant le marathon international de Tana, les 10 et 11 octobre, point d'orgue de la saison.

Sur le plan international, les championnats du monde en salle à Toruń en mars, le meeting de Saint-Denis (La Réunion) en avril et les 24es Championnats d'Afrique seniors à Accra en mai figurent parmi les rendez-vous majeurs. Les Championnats d'Afrique australe à Maurice complètent ce programme continental.

« Un test de sélection aura lieu le 15 mars. La passation n'est pas encore finalisée et nous ne savons pas précisément quels engagements ont déjà été effectués », confie le DTN.

Au-delà des résultats, la FMA est attendue sur la détection des jeunes talents, la formation des entraîneurs et une meilleure organisation du suivi des athlètes pour les sorties internationales.

« Le retour aux affaires de la nouvelle équipe de la FMA fait naître de l'espoir chez les athlètes et nous espérons que les athlètes à potentiel rejoignent des centres de formation reconnus pour obtenir de bons résultats », confie l'athlète Todisoa Rabearison, dit Câlin.

2026 apparaît ainsi comme une année charnière pour redonner crédibilité et performance à l'athlétisme malgache.