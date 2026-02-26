Madagascar: Cosafa women's championship - Les Mozambicaines brisent le rêve des Barea

Madagascar ne disputera pas les demi-finales du championnat féminin du Cosafa qui se déroule en Afrique du Sud. Les Barea Ladies se sont inclinées devant les Mambas du Mozambique.

Finalement, pas de demi-finales. Comme lors de la précédente édition en 2024, Madagascar, classé troisième et dernier du groupe C, est éliminé en phase de poules du Cosafa women's championship. Lors de son deuxième et dernier match de groupe décisif, les Barea Ladies se sont inclinées 0 à 2 devant les Mambas mozambicaines, hier au stade Old Peter Mokaba à Polokwane en Afrique du Sud.

Les protégées du coach Emile Randriamirado ont imposé leur jeu lors des vingt premières minutes. Le premier tir d'Andoniaina Rasamison a été repoussé par la gardienne de but mozambicaine, Neima Nhamire.

Les Mambas ont obtenu un penalty à la suite d'une faute commise dans la surface par Nomenjanahary Raharimamionona à la 30e minute. Banze Amelia a assuré sans complexe la transformation pour ouvrir le score (32e). La même Andoniaina a raté de peu le but de l'égalisation dans la surface, seule face à la portière des Mambas. Elle a envoyé la balle au petit filet.

Le Mozambique a dominé les cinq dernières minutes de la première période et a eu deux occasions nettes. La gardienne de but de l'Olympic de Moroni aux Comores, Diana Andrianandrasana, a heureusement pu limiter les dégâts.

Fin du parcours

Les Barea ont mis la pression au retour des vestiaires. L'attaquante du club champion de Madagascar en titre, Disciples FC, Sylvia Solomampionona Razananivo, a menacé à deux reprises la cage mozambicaine. L'une de ses frappes cadrées a été repoussée par la portière du camp adverse (48e). Profitant du relâchement des Barea dans les trente dernières minutes, Samira Lafito a failli marquer un deuxième but, seule face à Diana qui a pu sauver les meubles (65e).

Une minute plus tard, Cina Manuel, intenable dans la surface, s'est offert le deuxième but mozambicain (68e). Terrassées, les filles ont été impuissantes dans les derniers quarts d'heure. Diana a pu encore une fois arrêter une puissante frappe.

Au classement final, Madagascar termine lanterne rouge avec 3 points (-1). La Namibie caracole en tête et se qualifie pour la phase finale, créditée également de 3 points (+1), devant le Mozambique (3 points, 0). La Namibie affrontera en demi-finale la Zambie, leader du groupe B, tandis que l'Afrique du Sud, classée première du groupe A, sera opposée au Zimbabwe, équipe meilleure deuxième dans le groupe B. Les Barea plient ainsi bagages et rentreront de suite au pays ce jeudi.