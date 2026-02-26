Madagascar/Sénégal: Sitraka Raharimanantoanina, capitaine

Né le 20 janvier 2001 et culminant à 2,07 m, Sitraka Raharimanantoanina s'affirme, à 25 ans, comme l'un des piliers des Ankoay. Désigné capitaine lors de la deuxième fenêtre de qualification au Mondial 2027, à Dakar, du 26 février au 1er mars, il incarne la solidité et l'expérience.

Du haut de ses 2,07 m, Sitraka Raharimanantoanina impose naturellement sa présence dans la raquette. Mais au-delà du gabarit, c'est son sens du placement et sa constance qui font de lui un élément essentiel des Ankoay. Fort au rebond, dissuasif en défense, il apporte une vraie sérénité sous le panier. Quand la pression monte, sa capacité à verrouiller la peinture rassure tout un collectif.

Son histoire avec la sélection débute très tôt. En 2017, il participe au FIBA U16 African Championship. À seulement 16 ans, il affiche déjà des statistiques solides : 14,3 points, 8,6 rebonds et 1 passe décisive de moyenne en huit rencontres, pour une évaluation de 18,6. Des chiffres révélateurs d'un potentiel qui ne demandait qu'à s'exprimer au plus haut niveau.

Joueur d'expérience

Chez les seniors, Sitraka confirme progressivement. Lors des qualifications de la FIBA AfroBasket 2021, il tourne à 8 points et 4,7 rebonds de moyenne. Une première étape dans l'apprentissage du très haut niveau continental.

En 2025, son rôle prend une autre dimension. Pendant les qualifications à la FIBA AfroBasket, il compile 12 points, 7,5 rebonds et 1,2 passe décisive en six matches, pour une évaluation de 15,3. Lors de la phase finale la même année, il élève encore son rendement avec 12,7 points et 7,3 rebonds de moyenne (16,7 d'évaluation).

Sur l'ensemble de ses campagnes récentes en équipe A, il affiche 11,2 points, 6,8 rebonds et 1,1 passe décisive de moyenne, pour une évaluation globale de 14,3. Une régularité qui témoigne de son impact constant des deux côtés du terrain.

Pour Angelot Razafiarivony, directeur technique national de la Fédération malagasy de basketball, son capitanat ne surprend personne : « C'est un joueur d'expérience, un leader naturel sur le terrain et un intermédiaire entre les joueurs et le staff technique. Sa nomination en tant que capitaine n'est pas anodine, c'est une reconnaissance de son importance sur le parquet. »

À 25 ans, Sitraka Raharimanantoanina n'est plus un novice. Il est devenu un repère, un guide et une assurance défensive. Le brassard qu'il porte aujourd'hui récompense un parcours construit avec patience et constance, et symbolise l'ambition grandissante du basketball malgache sur la scène continentale.