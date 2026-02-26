Madagascar: À L'IFM - Claudio Rabé à la conquête du public

Finaliste du Prix Découvertes RFI 2026, Claudio Rabé propose un concert immersif à l'Institut français de Madagascar, mêlant racines malgaches et énergie rock.

L'Institut français de Madagascar (IFM) accueillera bientôt Claudio Rabé, l'une des figures les plus originales et puissantes de la scène musicale malgache actuelle. Sélectionné parmi les dix finalistes du Prix Découvertes RFI 2026, il incarne un artiste à fort potentiel issu de l'océan Indien et de l'Afrique. Son univers a été salué pour son originalité, la qualité de ses performances live et sa capacité à toucher un public au-delà des frontières.

À 34 ans, Claudio Rabé est chanteur, batteur et leader du groupe éponyme. Son parcours musical est marqué par une formation précoce à la danse et au hip-hop dès l'âge de 5 ans, avant de se tourner vers le rap, puis le rock. Il développe aujourd'hui un World Rock hybride, combinant rythmes Tsapiky effrénés, énergie rock et accents psychédéliques, tout en restant profondément ancré dans la réalité malgache.

Son troisième EP, Mosary (« la faim » en malgache), transforme son vécu et celui de son pays en un cri musical vibrant. Dans un contexte où une grande partie de la population vit sous le seuil de pauvreté, il chante les fractures sociales avec intensité, alternant rock brut et ballades sensibles. Des titres comme « Zaza » révèlent sa tendresse pour ses enfants, tandis que « Chez nous » dénonce l'inertie et les dérives politiques.

Sur scène, Claudio Rabé et ses cinq musiciens offrent une expérience immersive et explosive, mêlant danse, rythme et engagement. Après avoir conquis des scènes internationales telles que le Printemps de Bourges ou le Sakifo, l'artiste promet un concert à l'IFM qui captivera le public par sa puissance et sa créativité.