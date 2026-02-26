Madagascar: Deux responsables pédagogiques attaqués

26 Février 2026
L'Express de Madagascar (Antananarivo)
Par Gustave Mparany

Dans la nuit de lundi à mardi, deux responsables de l'éducation ont été pris pour cible lors d'attaques armées. À Tsiroanomandidy, le chef de Zone administrative et pédagogique (ZAP) de Fierenana a été agressé à son domicile de Mangarivotra par un groupe de malfaiteurs vêtus d'uniformes des Forces de l'ordre.

Les assaillants ont contraint le couple à ouvrir leur épicerie et cash point, emportant argent liquide, téléphones, bijoux et divers biens. Avant de quitter les lieux, ils ont violemment frappé le mari, laissé inconscient, qui a ensuite été hospitalisé. Son état est désormais jugé stable.

Le même soir, à Ambositra, un directeur d'école primaire âgé de 29 ans a été attaqué chez lui par trois individus armés. Blessé au visage, à la tête et aux mains par des coups de hache, il a été dépouillé de liquidités et de matériel électronique.

Alertés par les cris, les habitants se sont mobilisés, mais les bandits avaient déjà pris la fuite. La victime a été transférée à l'hôpital d'Ambositra en raison de la gravité de ses blessures.

Les Forces de l'ordre disent concentrer leurs recherches sur plusieurs pistes.

