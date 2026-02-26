Sénégal: Une présidence maîtrisée - Le style El Malick Ndiaye à l'Assemblée nationale

25 Février 2026
Le Soleil (Dakar)
Par Fatou Sy

Le Président de l'Assemblée nationale, El Malick Ndiaye, incarne une manière singulière et remarquable de conduire les plénières de l'Assemblée nationale : une gestion à la fois intelligente, maîtrisée et empreinte d'autorité.

Dans la conduite des travaux parlementaires, il fait preuve d'une véritable intelligence situationnelle. Il sait adapter son ton et sa posture en fonction des enjeux, du contexte et des sensibilités en présence. Cette capacité d'analyse et d'ajustement permanent garantit des débats structurés, dynamiques et respectueux de l'institution. Il allie avec justesse flexibilité et fermeté. Flexible lorsqu'il s'agit de favoriser l'expression pluraliste et d'encourager la richesse des échanges ; ferme lorsque le respect du règlement et de la dignité de l'hémicycle l'exige.

Même dans les moments de recadrage, son autorité s'exerce avec élégance : un brin d'humour, un léger sourire, mais toujours une maîtrise totale de la séance. Cette posture apaise les tensions, recentre les débats et rappelle subtilement le cadre républicain. Sous sa présidence, les plénières gagnent en efficacité, en sérénité et en crédibilité. C'est l'illustration d'un leadership institutionnel moderne, fondé sur l'écoute, la rigueur et le sens de l'État. Il faut reconnaitre que PROS a été bien inspiré en le choisissant comme PAN.

Lire l'article original sur Le Soleil.

Tagged:
Copyright © 2026 Le Soleil. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.