Le Président de l'Assemblée nationale, El Malick Ndiaye, incarne une manière singulière et remarquable de conduire les plénières de l'Assemblée nationale : une gestion à la fois intelligente, maîtrisée et empreinte d'autorité.

Dans la conduite des travaux parlementaires, il fait preuve d'une véritable intelligence situationnelle. Il sait adapter son ton et sa posture en fonction des enjeux, du contexte et des sensibilités en présence. Cette capacité d'analyse et d'ajustement permanent garantit des débats structurés, dynamiques et respectueux de l'institution. Il allie avec justesse flexibilité et fermeté. Flexible lorsqu'il s'agit de favoriser l'expression pluraliste et d'encourager la richesse des échanges ; ferme lorsque le respect du règlement et de la dignité de l'hémicycle l'exige.

Même dans les moments de recadrage, son autorité s'exerce avec élégance : un brin d'humour, un léger sourire, mais toujours une maîtrise totale de la séance. Cette posture apaise les tensions, recentre les débats et rappelle subtilement le cadre républicain. Sous sa présidence, les plénières gagnent en efficacité, en sérénité et en crédibilité. C'est l'illustration d'un leadership institutionnel moderne, fondé sur l'écoute, la rigueur et le sens de l'État. Il faut reconnaitre que PROS a été bien inspiré en le choisissant comme PAN.