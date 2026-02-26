Sénégal: Kédougou - Quatre arrestations pour trafic de chanvre indien

25 Février 2026
Le Soleil (Dakar)

La Brigade régionale des stupéfiants de Kédougou a intensifié la lutte contre le trafic de drogue avec deux opérations menées les 21 et 23 février 2026, aboutissant à l'interpellation de quatre individus.

La première intervention a eu lieu à l'aube, le 21 février, dans le village de Guémédji, commune de Madina Baffé, département de Saraya. Exploitant des renseignements faisant état d'un réseau actif de trafic de chanvre indien, les agents ont procédé à l'arrestation de deux jeunes orpailleurs. Sur l'un d'eux, 40 cornets et 130 grammes de chanvre indien en vrac ont été saisis ; le second détenait 59 cornets du même produit. Les deux suspects ont été placés en garde à vue pour détention et trafic.

Le 23 février, vers 21 heures, une dénonciation anonyme a conduit les enquêteurs dans le quartier Congory, à Kédougou. Après une phase de surveillance, deux hommes ont été surpris en possession de 10 cornets et d'un joint. Ils sont poursuivis pour offre ou cession, détention et usage de chanvre indien. Les quatre mis en cause restent en garde à vue. Les investigations se poursuivent afin de démanteler d'éventuelles ramifications de ces réseaux présumés.

Lire l'article original sur Le Soleil.

Tagged:
Copyright © 2026 Le Soleil. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.