Sénégal: Kédougou - Quatre arrestations pour trafic de chanvre indien

La Brigade régionale des stupéfiants de Kédougou a intensifié la lutte contre le trafic de drogue avec deux opérations menées les 21 et 23 février 2026, aboutissant à l'interpellation de quatre individus.

La première intervention a eu lieu à l'aube, le 21 février, dans le village de Guémédji, commune de Madina Baffé, département de Saraya. Exploitant des renseignements faisant état d'un réseau actif de trafic de chanvre indien, les agents ont procédé à l'arrestation de deux jeunes orpailleurs. Sur l'un d'eux, 40 cornets et 130 grammes de chanvre indien en vrac ont été saisis ; le second détenait 59 cornets du même produit. Les deux suspects ont été placés en garde à vue pour détention et trafic.

Le 23 février, vers 21 heures, une dénonciation anonyme a conduit les enquêteurs dans le quartier Congory, à Kédougou. Après une phase de surveillance, deux hommes ont été surpris en possession de 10 cornets et d'un joint. Ils sont poursuivis pour offre ou cession, détention et usage de chanvre indien. Les quatre mis en cause restent en garde à vue. Les investigations se poursuivent afin de démanteler d'éventuelles ramifications de ces réseaux présumés.