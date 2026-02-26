Afrique de l'Ouest: Les moniteurs du système d'alerte précoce de la CEDEAO en formation à Lomé

Lomé — Quelque 74 moniteurs du Réseau d'alerte précoce et de réponse de la Communauté économique des Etats de l'Afrique de l'Ouest (ECOWARN) participent à un atelier annuel de renforcement de capacités ouvert, mercredi, à Lomé, en présence de hauts responsables de l'organisation sous-régionale, a constaté l'envoyé spécial de l'APS.

Les moniteurs de terrain en provenance des douze pays membres de la CEDEAO prennent part à cette session de formation de trois jours portant sur le renforcement de leurs compétences pratiques et opérationnelles dans les domaines de la collecte, la vérification et la communication en temps opportun des données. L'atelier va également, selon les responsables d'ECOWARN, être axé sur le déploiement et l'utilisation des mises à jour de la plateforme numérique du système, l'intégration des indicateurs sensibles au genre, la résolution des problématiques liées à la qualité des données et à la cohérence des rapports.

"La rencontre va permettre de discuter avec les moniteurs des difficultés qu'ils ont rencontrées durant l'année écoulée et essayer de renforcer leurs capacités pour améliorer leur travail à l'avenir", a souligné la directrice par intérim d'ECOWARN, Onyinye Onwuka. Pour la Nigériane, le système d'alerte apporte beaucoup de choses en matière de collecte d'information, même si des défis restent à être relevés. "Nous avons, pour cette session de formation, voulu explorer la manière d'utiliser la technologie au service de la collecte de l'information, étant entendu que la capacité humaine est limitée", a-t-elle fait valoir.

Il s'agit, a expliqué la directrice par intérim d'ECOWARN, de voir comment, par exemple, l'intelligence artificielle peut aider à combler ce fossé. De son côté, la vice-présidente de la CEDEAO, Damtien Larbli Tchintchibidja, a salué la tenue de cette formation annuelle des moniteurs d'ECORWARN, exprimant en même temps le souhait de voir les compétences des participants être renforcées à la fin des travaux.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Mis en place en 2005, le Réseau d'alerte rapide et de réaction de la CEDEAO (ECOWARN) continue à être un outil essentiel pour le suivi de la paix et de la sécurité en Afrique de l'Ouest.

Ce réseau de 74 observateurs de terrain déployés stratégiquement dans les douze États membres de la CEDEAO travaille, en étroite coordination, avec les analystes, les responsables de la cellule de crise et les spécialistes des systèmes d'information géographique (SIG) basés au siège de la Commission de la CEDEAO à Abuja, lit-on dans les termes de référence de l'atelier. Fournissant une analyse de référence précise et actualisée de l'évolution de la situation sécuritaire dans la région, le système ECOWARN demeure un pilier des efforts régionaux de prévention et de réduction des conflits, indique la même source.