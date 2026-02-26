Le Palais du Peuple a servi de cadre solennel, samedi dernier, à la prestation de serment de 2 500 magistrats, lors d'une cérémonie d'envergure marquant une étape majeure dans le renforcement de l'appareil judiciaire de la RDC.

Devant les autorités politiques et judiciaires, les assermentés ont juré de respecter la Constitution et les lois de la République, d'exercer leurs fonctions avec indépendance, probité et impartialité. La cérémonie s'est déroulée en présence de hautes personnalités de l'État, notamment des membres du Gouvernement, du Parlement ainsi que du Conseil supérieur de la magistrature. Dans son allocution, le Ministre de la Justice Guillaume Ngefa a rappelé l'importance du serment comme acte fondateur de la carrière du magistrat, soulignant que cette vague d'intégration massive vise à répondre aux défis liés à l'insuffisance du personnel judiciaire à travers le pays. L'augmentation du nombre de magistrats devrait contribuer à réduire l'arriéré judiciaire, à rapprocher la justice des justiciables et à renforcer l'État de droit.

Dans un contexte où la réforme du secteur de la justice demeure une priorité nationale, cette prestation de serment apparaît comme un signal fort en faveur de la modernisation et de la crédibilité des institutions judiciaires. Les nouveaux magistrats seront progressivement déployés dans différentes juridictions à travers le territoire national.

Par cet acte solennel, la République réaffirme sa volonté de consolider une justice indépendante, accessible et équitable, socle essentiel de toute démocratie.

