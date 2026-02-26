Le territoire de Madimba a franchi une étape importante dans le renforcement de son système de santé avec la pose de la première pierre de la Clinique universitaire « Judith Suminwa Tuluka » de l'Université Kongo, ce lundi 23 février à Luangu.

La cérémonie a été présidée par la Première Ministre Judith Suminwa Tuluka, en présence de plusieurs autorités politico-administratives et académiques de la province du Kongo Central.

Un projet à double impact : soins et formation

Au-delà de sa dimension symbolique, cette infrastructure ambitionne de jouer un double rôle stratégique : améliorer l'accès aux soins spécialisés et renforcer la formation pratique des étudiants en médecine.

Implantée à proximité de la Route nationale n°1 (RN1), la future clinique répond à un besoin réel. Cet axe routier, très fréquenté, enregistre régulièrement des accidents nécessitant une prise en charge médicale rapide et adaptée.

Le député provincial de Madimba, Cerlain Gonda Matumona, médecin de formation et ancien étudiant de l'Université Kongo, a salué un projet qu'il considère comme structurant pour la région.

« Cette clinique moderne contribuera à sauver des vies, notamment en cas d'accidents sur la RN1. Elle renforcera également la qualité de la formation des futurs médecins », a-t-il souligné.

Une réponse aux défis sanitaires locaux

Pour plusieurs observateurs, la construction de cette clinique universitaire représente une réponse concrète aux insuffisances d'infrastructures sanitaires dans le territoire de Madimba et ses environs.

En plus d'améliorer la prise en charge des urgences, l'établissement viendra compléter les structures existantes et réduire les déplacements vers d'autres centres urbains pour des soins spécialisés.

La cérémonie a également été marquée par une forte mobilisation populaire autour du député provincial, surnommé « Léopard de Madimba », illustrant son ancrage local.

Cependant, au-delà de l'aspect politique, l'événement aura surtout mis en lumière l'importance d'investir dans des infrastructures sanitaires modernes capables de répondre aux besoins croissants de la population du Kongo Central.

Avec ce projet, Madimba se positionne progressivement comme un pôle émergent de formation médicale et de prise en charge hospitalière dans la province.