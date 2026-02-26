Afrique Centrale: La frontière entre la ville de Kavimvira en RDC et celle de Gatumba au Burundi désormais ouverte

C'est un pas de géant franchi dans la restauration de l'autorité de l'Etat sur l'ensemble du territoire national ce mercredi 25 février 2026 avec l'ouverture officielle de la frontière de Kavimvira entre la ville d'Uvira en République Démocratique du Congo et celle de Gatumba à l'entrée de la ville de Bujumbura au Burundi.

La cérémonie qui s'est déroulée en grande pompe et à la grande satisfaction des populations de deux pays, a été présidée par le Vice-Premier Ministre, Ministre de l'Intérieur, Décentralisation et Affaires coutumières Jacquemain Shabani Lukoo qui conduit la délégation gouvernementale. Dans celle-ci se trouve la Ministre d'Etat Ministre des Affaires Sociales, Actions Humanitaires et Solidarité Nationale, Eve Bazaïba Masudi, et le Ministre de l'intégration Régionale Floribert Anzuluni.

Symboliquement, la frontière est ouverte avec le descellage de la clé marquant ainsi une nouvelle ère de redynamisation de la coopération socio-économique entre la RDC et le Burundi.

Déjà, une longue file des congolais et des burundais, de part et d'autre de la frontière, s'empressent de remplir les formalités pour la traversée. Un moment empreint d'émotion pour certains congolais qui étaient contraints de trouver refuge au Burundi voisin après les bombardements aveugles et l'occupation illégale des agresseurs Rwandais sous couvert de leurs supplétifs de l'AFC/M23.

Fort des victoires diplomatiques et militaires engagées par la RDC sous la conduite du Président de la République Félix Antoine Tshisekedi, cette frontière est ouverte après le retrait des terroristes du M23 de la ville d'Uvira.

"Le Gouvernement à la suite des conclusions des accords de Washington et de Doha, s'attèle à mettre en oeuvre des mesures de sécurisation pour un retour définitif de la paix en RDC et dans la région pour un développement économique harmonieux au service du peuple congolais"', s'est félicité le Vice-Premier Ministre Jacquemain Shabani.

Le Gouverneur du Sud-Kivu, Jean-Jacques Purusi Sadiki, les membres des administrations d'Uvira et les différentes couches sociales ont réservé un accueil chaleureux à la délégation gouvernementale, signe témoigné de leur attachement à la patrie et à ses institutions ainsi que de la force de résilience en cette période d'agression du Rwanda.