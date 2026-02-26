Congo-Kinshasa: 5 mois après son assassinat en Ecosse - Des adieux difficiles au jeune congolais Christmas Boina Kazadi !

« Il y a un temps pour tout, un temps pour toute chose sous les cieux : un temps pour naitre, et un temps pour mourir ; un temps pour planter, et un temps pour arracher ce qui a été planté ; un temps pour tuer, et un temps pour guérir ; ... Lâchement assassiné Glasgow le 27 septembre 2025, Christmas Boina Kazadi sera finalement inhumé dans cette même ville écossaise ce jeudi 26 février 2026, d'après un communiqué de la famille éplorée. Le deuil a trop duré !

Le deuil a trop duré parce que les présumés coupables, des éléments de la police écossaise, ont pendant longtemps empêché aux parents, amis et connaissances de connaître la vérité sur ce crime odieux. Ce jour-là, ce jeune congolais a été retrouvé sans vie : une tuerie déguisée en suicide par pendaison par les meurtriers. Ce drame a laissé tout le monde perplexe, y compris les voisins de Christmas, et a ému plus d'un. Il y a, jusqu'à ce jour de l'enterrement, beaucoup de zones d'ombre. 5 mois à la morgue de Glasgow ! C'est trop et pénible pour la famille du défunt !

Les parents, Didier Boina Bogas et Tara Mbuyi Kazadi, ont remué ciel et terre pour faire éclater la vérité sur la mort de leur fils mais sans résultat palpable. En République démocratique du Congo et dans la diaspora des hommes et femmes de bonne volonté se sont levés pour dénoncer cette injustice. Un sit-in avait même été organisé devant l'ambassade de Grande-Bretagne à Kinshasa par la famille et un groupe des jeunes kinois. Malheureusement, les Britanniques sont restés impassibles et insensibles à leur douleur au point de refuser même, à deux reprises, le visa au père du défunt, le contraignant ainsi à suivre par projection l'enterrement de son enfant bien-aimé. Quel manque d'humanisme !

Par ailleurs, l'accompagnement du gouvernement congolais se fait d'une lenteur incroyable. A quelle porte les parents n'ont-ils pas frappé ? Quelques membres de ce gouvernement se sont quand même montrés réceptifs et se sont impliqués alors que pour d'autres, c'est l'indifférence totale. Heureusement, les médias et la presse kinoise sont montés au créneau et n'ont pas permis que cette affaire soit étouffée comme en Grande-Bretagne. Le sang de Christmas Boina Kazadi continuera à crier justice.

Le programme des funérailles a commencé, ce mercredi 25 février 2026, par une veillée mortuaire dans l'espace Bosomi sur avenue Kabambare dans la commune de Barumbu ici à Kinshasa. Une messe d'action de grâce y a été dite. Le jeudi aux alentours de midi, une vidéo directe va permettre à ceux et celles se trouvant dans la capitale congolaise de regarder la cérémonie funéraire. Au même moment à Glasgow (Ecosse), une messe est dite à St Alban's Catholic Church et qui sera suivie de l'inhumation au cimetière Upminster. Ainsi, Christmas Boina sera porté à sa dernière demeure.

Pour les personnes qui ne l'ont pas connu de son vivant, Christmas Boina Kazadi était un jeune étudiant congolais qui, dès son plus jeune âge, est allé vivre au Royaume-Uni aux côtés de sa mère et de son frère. Ce compatriote s'était spécialisé en Graphic Design à City of Glasgow. Il travaillait en temps partiel comme assistant dans le cabinet d'avocats Kas 'Sollictor. Il travaillait également sur la création d'un site Web de vente des services électroniques en ligne. Il allait totaliser 20 ans le 25 décembre 2025.

« Père céleste, nous te remercions pour le don qu'était Christmas. Bien que nos coeurs soient lourds de douleur, nous croyons qu'il repose dans Tes bras aimants. Accorde-nous la force, réconfort et paix. », a ainsi prié sa mère. Dieu dit aux croyants : « A Moi la vengeance, à Moi la rétribution ». Justice sera faite pour Christmas. Que son âme repose en paix.