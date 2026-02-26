Ce n'est pas sa première visite de l'année au coeur de la Ville lumière. Après la rencontre du 23 janvier dernier, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, Président de la RD Congo, a été reçu à nouveau hier, mercredi 25 février 2026, par son homologue français Emmanuel Macron, au Palais de l'Elysée, dans le cadre d'un déjeuner dédié aux questions bilatérales d'intérêt commun et à l'évaluation de la situation sécuritaire préoccupante dans les zones sous occupation militaire rwandaise dans l'Est de la République démocratique du Congo.

Au cours des entretiens constructifs entre les deux chefs d'État, la France a réaffirmé son engagement au respect de l'intégrité territoriale et de la souveraineté de la RDC. Cette rencontre s'inscrit dans le cadre des consultations permanentes initiées par les deux chefs d'Etat en vue de renforcer la coopération entre leurs pays.

Dans un contexte de crise sécuritaire persistante dans l'Est du territoire congolais, la prise de position publique de Paris sonne comme un signal puissant face à la volonté assumée du Rwanda de maintenir sa stratégie d'occupation et des pillages systématique des ressources naturelles précieuses du sol de la République démocratique du Congo.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Dans leurs discussions, au Palais de l'Elysée, Félix Tshisekedi et Emmanuel Macron ont, par ailleurs, évoqué la prochaine candidature de la RDC au poste de Secrétaire général de l'Organisation internationale de la Francophonie.