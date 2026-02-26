Congo-Kinshasa: Paix dans l'Est, Francophonie et autres défis, France - Macron s'aligne derrière la détermination de Félix Tshisekedi !

26 Février 2026
La Prospérité (Kinshasa)

Ce n'est pas sa première visite de l'année au coeur de la Ville lumière. Après la rencontre du 23 janvier dernier, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, Président de la RD Congo, a été reçu à nouveau hier, mercredi 25 février 2026, par son homologue français Emmanuel Macron, au Palais de l'Elysée, dans le cadre d'un déjeuner dédié aux questions bilatérales d'intérêt commun et à l'évaluation de la situation sécuritaire préoccupante dans les zones sous occupation militaire rwandaise dans l'Est de la République démocratique du Congo.

Au cours des entretiens constructifs entre les deux chefs d'État, la France a réaffirmé son engagement au respect de l'intégrité territoriale et de la souveraineté de la RDC. Cette rencontre s'inscrit dans le cadre des consultations permanentes initiées par les deux chefs d'Etat en vue de renforcer la coopération entre leurs pays.

Dans un contexte de crise sécuritaire persistante dans l'Est du territoire congolais, la prise de position publique de Paris sonne comme un signal puissant face à la volonté assumée du Rwanda de maintenir sa stratégie d'occupation et des pillages systématique des ressources naturelles précieuses du sol de la République démocratique du Congo.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Dans leurs discussions, au Palais de l'Elysée, Félix Tshisekedi et Emmanuel Macron ont, par ailleurs, évoqué la prochaine candidature de la RDC au poste de Secrétaire général de l'Organisation internationale de la Francophonie.

 

Lire l'article original sur La Prospérité.

Tagged:
Copyright © 2026 La Prospérité. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.