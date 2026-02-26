Congo-Kinshasa: Haut-Katanga - Les questions sécuritaires et socioéconomiques au centre des échanges entre Sama Lukonde et Kazembe Shula

Quelques heures seulement après avoir foulé le sol de Lubumbashi, chef-lieu du Haut-Katanga, le Président du Sénat, Jean-Michel Sama Lukonde, a été reçu au Gouvernorat, par le Gouverneur intérimaire Martin Kazembe Shula. Une étape préliminaire à l'itinérance du speaker de la Chambre haute, annoncée dans le cadre de ses vacances parlementaires. Au sortir de cette entrevue, Jean-Michel Sama Lukonde a déclaré être venu s'enquérir de la situation générale de la province, en mettant un accent particulier sur la sécurité et les préoccupations socioéconomiques qui touchent le quotidien des populations.

Sur le volet sécuritaire, le Président du Sénat a fait savoir qu'il a reçu des assurances de l'autorité provinciale quant à une baisse de l'insécurité en milieu urbain, ainsi qu'une amélioration progressive de la situation à l'intérieur du Haut-Katanga.

L'entretien a également abordé la question des groupes armés actifs dans certaines zones. Un sujet d'autant plus sensible que le pays reste marqué par le contexte national et régional, notamment l'agression dans l'Est de la RDC, qui impose une vigilance accrue et une coordination permanente entre institutions.

Les deux autorités ont, par ailleurs, échangé sur le climat des affaires et la vitalité économique du Haut-Katanga. D'après Jean-Michel Sama Lukonde, des efforts seraient en cours afin de consolider l'économie provinciale et de renforcer l'attractivité de cette province, locomotive minière et commerciale du pays.

Autre dossier jugé prioritaire, la problématique énergétique dans les territoires de Pweto, Kasenga et Sakanya, confrontés à une dépendance en électricité vis-à-vis de la Zambie. Selon les indications livrées, des démarches seraient engagées au niveau provincial et national, notamment avec la SNEL, dans l'objectif de tendre vers une autonomie énergétique.

Des discussions bilatérales avec la Zambie se poursuivraient parallèlement, dans la perspective de garantir la continuité de service tout en construisant une solution durable, structurante et souveraine.

Consultations annoncées : élus provinciaux et forces vives attendus

Dans la suite de son séjour, le Président du Sénat a annoncé la poursuite de ses consultations. Une rencontre est notamment prévue avec les élus de l'Assemblée provinciale, avant des échanges avec les forces vives du Haut-Katanga, démarche présentée comme un moment d'écoute et de collecte des préoccupations de terrain.

Les deux autorités ont qualifié leurs échanges de chaleureux et ont convenu de se revoir au cours du séjour de Jean-Michel Sama Lukonde dans la province.