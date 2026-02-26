Congo-Brazzaville: Les résultats des Diables rouges et des Congolais de la diaspora en Coupes d'Europe

26 Février 2026
Les Dépêches de Brazzaville (Brazzaville)
Par Camille Delourme

Ligue des champions U19, 16e de finale

Le Paris Saint-Germain (PSG) est sans pitié pour les Finlandais de l'HJK Helsinski (6-1). Titulaire en pointe, Pierre Mounguengue a obtenu, dès la 6e minute, le penalty du 1-0.

A la 16e minute, il donne le ballon du 2-0 à Ayari, avant de tripler le score à la 27e minute en reprenant, au second poteau, un centre de Jangeal.

En sept rencontres, l'avant-centre de 18 ans, formé à Evry, totalise cinq buts et cinq passes décisives.

Ligue des champions, matches retour des barrages

L'AS Monaco est éliminée par le PSG au Parc des Princes (2-2, 2-3 à l'aller). Entré à la 62e minute, Jordan Teze, défenseur néerlandais d'origine congolaise, a marqué le second but monégasque à la 90e+1minute.

Lire l'article original sur Les Dépêches de Brazzaville.

Tagged:
Copyright © 2026 Les Dépêches de Brazzaville. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.