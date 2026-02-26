Congo-Brazzaville: Les résultats des Diables rouges et des Congolais de la diaspora en Coupes d'Europe

Ligue des champions U19, 16e de finale

Le Paris Saint-Germain (PSG) est sans pitié pour les Finlandais de l'HJK Helsinski (6-1). Titulaire en pointe, Pierre Mounguengue a obtenu, dès la 6e minute, le penalty du 1-0.

A la 16e minute, il donne le ballon du 2-0 à Ayari, avant de tripler le score à la 27e minute en reprenant, au second poteau, un centre de Jangeal.

En sept rencontres, l'avant-centre de 18 ans, formé à Evry, totalise cinq buts et cinq passes décisives.

Ligue des champions, matches retour des barrages

L'AS Monaco est éliminée par le PSG au Parc des Princes (2-2, 2-3 à l'aller). Entré à la 62e minute, Jordan Teze, défenseur néerlandais d'origine congolaise, a marqué le second but monégasque à la 90e+1minute.