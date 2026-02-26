Congo-Brazzaville: Finances publiques - Le budget 2026 de la CNTR s'élève à plus de 2 milliards FCFA

Le budget de la Commission nationale de transparence et de responsabilité dans la gestion des finances publiques (CNTR), exercice 2026, est arrêté en recettes et en dépenses à la somme de 2 273 715 652 FCFA.

Adopté au cours de la septième session ordinaire administrative tenue du 17 au 25 février à Brazzaville, le budget de la CNTR de l'année en cours est en légère baisse par rapport à ceux des exercices précédents (2 452 944 421 FCFA en 2025 et 2 735 234 092 FCFA en 2024).

Outre le budget de l'institution, cette session a permis aux participants de débattre sur le rapport des activités de la CNTR, exercice 2025 ; les recettes issues de la délivrance des passeports ; le fonctionnement des comptes spéciaux du Trésor ; l'évolution de la société Energie électrique du Congo. Les autres sujets ayant attiré l'attention des commissaires étaient le projet de réorganisation des sous-commissions techniques de la CNTR ; l'audit financier et comptable du Centre national de transfusion sanguine (CNTS).

A l'issue des travaux, les participants ont adopté dix résolutions dont celles consistant à rendre exécutoire le Plan de travail annuel budgétisé (PTAB) 2026, ainsi que le budget de l'institution de l'année en cours. Ils ont aussi mentionné l'obligation de mettre en œuvre le programme d'activités 2026 ; de diffuser le rapport annuel d'activités 2025 et le rapport financier 2023 ; d'exécuter le programme d'activités de communication, exercice 2026.

A cela s'ajoutent la nécessité de mettre en œuvre la charte graphique de la CNTR ; de poursuivre l'audit financier et comptable du CNTS ; de démarrer de manière effective et progressive la mise en œuvre du budget de la CNTR en mode programme ; d'impliquer les commissaires aux travaux préparatoires des sessions.

Clôturant les travaux, le président de la CNTR, Joseph Mana Fouafoua, a indiqué que l'adoption du programme d'activités, du budget, ainsi que du PTAB, exercice 2026, traduit la volonté collective des participants de concilier ambition et réalisme.

« En veillant à la cohérence de nos propres choix budgétaires, nous réaffirmons une exigence fondamentale : être exemplaires dans la gestion de nos ressources, car la crédibilité de notre institution repose d'abord sur notre capacité à appliquer à nous-mêmes les principes de transparence et de redevabilité que nous promouvons au sein des administrations publiques », a-t-il déclaré.

« Notre institution n'est ni une chambre d'enregistrement ni une instance d'opportunité »

S'agissant des actions lancées, il a souligné que l'audit financier et comptable du CNTS engagé, ajouté à celui de la redevance audiovisuelle seront menés jusqu'à leur terme, d'autant plus que l'exigence de vérité, de clarté et l'objectivité commande leur action. Selon lui, aucune mission engagée dans le cadre du mandat de la CNTR ne saurait être interrompue sans conclusions établies avec rigueur.

« Les résolutions adoptées au cours de la présente session constituent un socle opérationnel clair pour l'année 2026. Elles portent notamment sur la mise en exécution d budget et du programme annuel budgétisé ; la diffusion du rapport annuel d'activités de la CNTR 2025 auprès des plus hautes autorités de la République et du public ; les rapports d'enquêtes et d'audit, l'adoption de la charte graphique de la CNTR ; le renforcement de notre communication institutionnelle... », a commenté Joseph Mana Fouafoua.

Cette session a également permis à la CNTR de réaffirmer la pertinence de son Plan stratégique 2025-2029, véritable boussole de son action. Dans un contexte national marqué par des échéances majeures et des contraintes budgétaires réelles, la responsabilité la CNTR, a dit son président, est d'agir avec indépendance, objectivité et professionnalisme.

« Ayons toujours à l'esprit que notre institution n'est ni une chambre d'enregistrement ni une instance d'opportunité. Elle est un organe supérieur d'évaluation et de contrôle. Elle constitue aussi une force de propositions au service de l'intérêt général », a-t-il martelé, précisant que les orientations arrêtées doivent désormais se traduire en actions concrètes, mesurables.

Il a, enfin, souligné la nécessité de promouvoir, avec constance et impartialité, une gouvernance financière exemplaire, au service de l'Etat et des citoyens.