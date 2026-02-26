Congo-Brazzaville: Présidentielle de mars - Des jeunes édifiés sur la citoyenneté responsable

Dans la perspective de l'élection présidentielle des 12 et 15 mars, la Commission nationale des droits de l'homme (CNDH), en partenariat avec l'association Bantu culture, a organisé, le 25 février à Brazzaville, une journée de sensibilisation des jeunes aux valeurs culturelles positives.

À l'occasion de la journée d'échange et d'information, le rapporteur du bureau de la CNDH et doyen honoraire de la Faculté de droit de l'Université Marien-Ngouabi, le Pr Godefroy Moyen, a développé un sous- thème intitulé « La citoyenneté responsable : droit et devoir du jeune électeur, comprendre le droit de vote, l'importance de la participation des jeunes aux élections ». Un sous-thème qui avait l'avantage de résumer toute la problématique de cette journée.

Développant son exposé, l'orateur a rappelé à l'auditoire que la citoyenneté responsable exprime l'idée selon laquelle faire partie d'une société ne se résume pas seulement à avoir des droits (Comme voter ou circuler librement), mais implique également d'assumer les devoirs envers la collectivité. C'est en quelque sorte, a-t-il expliqué, passer du statut de simple « consommateur de services publics » à celui d'acteur engagé pour le bien commun.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Le Pr Godefroy Moyen a présenté à l'assistance les piliers définissant la citoyenneté responsable, notamment le respect des règles communes, la participation à la vie démocratique, la solidarité et l'engagement social, ainsi que la conscience globale ou « éco-citoyenneté ».

Parlant du respect des règles communes, il a indiqué qu'un citoyen responsable doit respecter la loi ; payer ses impôts et cotisations et respecter l'espace public et l'environnement.

En ce qui concerne la participation à la vie démocratique, le conférencier a relevé que « voter est un droit, mais aussi une responsabilité. Cela va au-delà des urnes ». A cet effet, a-t-il renchéri, le citoyen responsable doit : s'informer de manière critique, c'est-à-dire vérifier ses sources pour ne pas propager de fausses informations ; s'exprimer et débattre, c'est-à-dire participer aux consultations locales ou aux débats publics de manière constructive et enfin être vigilant, c'est -à-dire surveiller l'action des élus et demander des comptes si nécessaires.

S'agissant de la solidarité et l'engagement social, le conférencier a poursuivi que la citoyenneté responsable a une dimension humaine. « Elle se manifeste par l'entraide, la tolérance et la civilité », a-t-il expliqué.

En ce qui concerne la conscience globale ou éco-citoyenneté, il a noté qu'être un citoyen responsable signifie aussi prendre conscience de son impact sur la planète. Cela inclut la consommation responsable (Privilégier le local, réduire le gaspillage) et la protection de la biodiversité pour le bien des générations futures.

Par ailleurs, le Pr Godefroy Moyen a amené son auditoire à comprendre que la démocratie est un cadre d'exercice de la citoyenneté. « La démocratie est bien plus qu'un simple système électoral ; c'est le terrain de jeu idéal pour la citoyenneté responsable. Si la citoyenneté est une force, la démocratie est la structure qui lui permet de s'exprimer sans crainte et avec impact », a-t-il signifié.

Le conférencier a fait comprendre à l'assistance que le vote des jeunes revêt une importance particulière dans les démocraties africaines, non seulement pour des raisons de justice sociale, mais également et surtout en raison d'une réalité démographique et structurelle unique au monde. Car, selon lui, d'ici à 2050, un quart de la population mondiale sera africain. Cela veut dire, a-t-il ajouté, que le vote des jeunes en Afrique n'est pas seulement un enjeu local, mais un enjeu de gouvernance mondiale.