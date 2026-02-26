Congo-Brazzaville: Les résultats des Diables rouges et des Congolais de la diaspora en Europe (Angleterre, Azerbaïdjan et Suisse)

26 Février 2026
Les Dépêches de Brazzaville (Brazzaville)
Par Camille Delourme

Angleterre, 34e journée, 2e division

Oxford plie à Stoke City (1-2) et voit l'écart avec le premier non-relégable se creuser (6 points).

Titulaire en défense centrale, Christ Makosso a essayé d'amener son apport aérien dans le secteur offensif, au risque d'être pris dans le dos, comme toute sa défense, sur le premier but adverse.

Azerbaïdjan, 14e journée, 1re division

Lourde défaite pour Qabala face à Turan (0-3). Le promu ne compte plus que 2 points d'avance sur la zone de relégation.

Titulaire, Domi Jaurès Massoumou a eu peu de ballons intéressants aux abords de la surface adverse. A la 37e, d'un extérieur droit délicieux, il sert Ba Loua dont le tir termine sur la barre.

Arrivé à Turan le 10 février, Mark Mampassi est entré à la mi-temps.

Avec 40 points, Turan est troisième.

Suisse, 26e journée, 1re division

Thoune continue de tout écraser sur son passage : le promu s'impose 3-0 à Winterthur et conforte sa première place (+14 sur Saint-Gall, le deuxième).

Remplaçant, Christopher Ibayi est entré à la 67e, à 0-2.

