Soudan: Le ministre de la Justice rencontre la cheffe de la délégation saoudienne à la 61e session du Conseil des droits de l'homme

26 Février 2026
Sudan News Agency (Khartoum)

En marge de sa participation à la 61e session du Conseil des droits de l'homme à Genève, le ministre de la Justice, Dr. Abdullah Mohammed Diarif, a rencontré Mme Hala bint Mazyad Al-Tuwaijri, présidente de la Commission saoudienne des droits de l'homme, en présence de Mme Salma Ishaq, ministre d'État auprès du ministère des Ressources humaines et du Développement social, des représentants permanents des deux pays à Genève et des membres des deux délégations.

Les deux parties ont examiné les possibilités de coopération et de coordination entre leurs pays aux forums internationales, dans le cadre du développement des relations fraternelles qui unissent les deux nations.

Le ministre de la Justice a salué la contribution du Royaume d'Arabie saoudite à la résolution de la crise actuelle au Soudan, ainsi que son action humanitaire.

La ministre a présenté une explication sur la situation au Soudan et des questions relatives aux droits humains, notamment les efforts déployés par les autorités judiciaires pour instaurer la justice, l'état de droit et la responsabilité, lutter contre l'impunité, protéger les civils et remédier aux violations des droits humains et du droit international humanitaire.

La présidente de la Commission saoudienne des droits de l'homme s'est félicitée des relations solides et historiques unissant les deux pays et leurs peuples frères, réaffirmant l'engagement du Royaume d'Arabie saoudite à tout mettre en œuvre pour aider le Soudan à surmonter la crise actuelle et à retrouver une situation normale.

Elle a souligné sa solidarité particulière avec les femmes et les filles du Soudan, victimes de harcèlement de la part des milices rebelles.

