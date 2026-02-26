Afrique: Le Premier ministre se rend au Caire

26 Février 2026
Sudan News Agency (Khartoum)

Le Premier ministre, Dr. Kamil Idris, a quitté ce matin pour le Caire dans une visite officielle de deux jours, accompagné d'une délégation de haut niveau.

Au cours de cette visite, il rencontrera le président égyptien Abdel Fattah al-Sissi et son homologue, le Premier ministre égyptien, M. Mustafa Madbouly.

Le Premier ministre et sa délégation s'entretiendront bilatéralement avec leurs homologues égyptiens. Ils aborderont des questions d'intérêt commun et les moyens de renforcer la coopération entre les deux pays frères dans divers domaines et les pousser vers de nouveaux horizons et de servir les intérêts des deux peuples.

La délégation accompagnant le Premier ministre comprend le ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, le ministre de l'Agriculture et de l'Irrigation, le directeur des Services généraux de renseignement et plusieurs autres responsables.

Il a vu à l'aéroport de Khartoum par le ministre de l'Intérieur, le ministre des Mines et le ministre des Ressources animales et de la Pêche.

