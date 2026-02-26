Soudan: Aqar réaffirme l'engagement du gouvernement à soutenir et à faciliter les activités des organisations internationales oeuvrant dans le secteur de la santé

26 Février 2026
Sudan News Agency (Khartoum)

Malik Aqar, vice-président du Conseil de souveraineté, a réaffirmé l'engagement du gouvernement soudanais à soutenir les organisations internationales travaillant dans le secteur de la santé dans le pays, ainsi que les programmes mondiaux et régionaux menés en partenariat et en coordination avec le gouvernement soudanais.

Lors de sa rencontre, dans son bureau, avec une délégation de l'Alliance Mondiale pour les Vaccins et la vaccination (GAVI), conduite par le Dr Sanya Nishtar, directrice exécutive de l'Alliance, et en présence du ministre fédéral de la Santé, le Dr Haitham Mohamed Ibrahim, il s'est engagé à lever tous les obstacles entravant l'accès à la vaccination pour les enfants dans tous les États du Soudan.

Dans un communiqué de presse, le ministre de la Santé a expliqué que le programme GAVI est depuis de nombreuses années le principal bailleur de fonds pour la vaccination infantile au Soudan soulignant que l'augmentation significative du taux de vaccination pendant la guerre, passé de moins de 40 % à 80 %, qu'il a qualifiée de réussite majeure.

Il a indiqué que la visite de la délégation GAVI au Soudan visait à soutenir le programme de vaccination du pays et à réaffirmer l'engagement de l'Alliance à poursuivre son soutien aux programmes de vaccination.

Le ministre de la Santé a souligné l'introduction, pour la première fois au Soudan, de nouveaux vaccins, tels que ceux contre le paludisme et l'hépatite B, et a précisé que l'Alliance a apporté son soutien au Soudan à hauteur de plus d'un milliard de dollars au cours de ses vingt années d'intervention dans le pays.

