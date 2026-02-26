Afrique du Nord: Le directeur général de la SUNA rencontre le directeur de l'Agence de presse tunisienne

Dans le cadre des efforts déployés par l'agence pour développer ses relations avec ses homologues des agences de presse arabes et africaines, et en marge de la cérémonie de remise du Prix de l'Union des Agences de Presse de l'Organisation de la Coopération Islamique (OCI) pour le professionnalisme des médias, qui s'est tenue à Djeddah, M. Ibrahim Musa Al-Bashir, directeur général de l'Agence Soudanaise de Presse (SUNA), a rencontré le Dr Naji Al-Misawi, directeur général de l'Agence de Presse Tunis Afrique Presse (TAP).

La rencontre a réaffirmé l'importance de développer les relations journalistiques et professionnelles entre les deux agences et de tirer profit de l'échange d'expertise en matière de rédaction et de production d'informations, ainsi que de formations avancées dans les domaines de la numérisation et de l'intelligence artificielle.

Les deux parties ont convenu de signer un protocole d'accord définissant les besoins fondamentaux des agences, visant à renforcer la collaboration journalistique bilatérale, et prévoient des échanges de visites dans un avenir proche.