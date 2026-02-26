Sénégal: Un élan de solidarité fortement apprécié

L'Amicale des travailleurs du Soleil (Ats), en partenariat avec la direction générale, a distribué, ce mercredi 25 février, des kits « ndogou » (rupture du jeûne) au profit de l'ensemble du personnel. Son président, Oumar Fédior, a profité de l'occasion pour remercier chaleureusement la Direction Générale pour cet appui, qualifiant l'initiative de « geste de haute portée » sociale. Ce sentiment a été relayé par Aliou Badara Ndiaye qui, au nom des employés, a rendu un hommage appuyé à ce partenariat fructueux entre l'amicale et la direction durant ce mois béni.

Le directeur général du Soleil, Lamine Niang, a exprimé sa satisfaction face à cette initiative qui s'inscrit, selon lui, dans un cadre de « piété, d'élévation spirituelle et de solidarité ». « Cette philosophie de partage doit continuer d'animer les travailleurs dans leurs bureaux, leurs réunions et tous leurs projets, bien au-delà du Ramadan », a-t-il déclaré. Son ambition est d'instaurer cette pratique comme une véritable tradition au sein de l'entreprise afin de fédérer les équipes autour de valeurs communes.

Cette année, la coïncidence du Ramadan et du Carême est perçue par M. Niang comme une véritable « chance » pour le pays. Selon lui, elle témoigne d'un socle d'unité profonde : La reconnaissance d'un Dieu unique et d'une continuité historique entre les religions.

Se référant à la sourate « La Vache », il a souligné qu'en tant que musulmans, le respect est dû à tous les prophètes (Jésus, Moïse, Daoud) au même titre que le Prophète Mohammad. Le directeur général du Soleil a affirmé que cette ouverture d'esprit permet de partager ces moments de pénitence avec les collègues chrétiens, faisant de ces kits le symbole d'une solidarité inclusive englobant tous les collaborateurs, sans distinction.

