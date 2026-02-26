Ile Maurice: 389 cigarettes détectées par le scanner corporel en trois jours

De nouveaux cas d'introduction d'articles prohibés mettent en lumière un trafic persistant de cigarettes au sein des établissements pénitentiaires, notamment à l'Eastern High Security Prison de Melrose et à la prison centrale de Beau-Bassin. Le mercredi 25 février, plusieurs détenus ont été interceptés après leur comparution en cour alors qu'ils tentaient d'introduire des cigarettes dissimulées dans leurs cavités corporelles.

À la prison de haute sécurité de Melrose, un détenu âgé de 30 ans, de retour d'une comparution judiciaire vers 14 h 17, a été soumis au scanner corporel. L'appareil a détecté des objets suspects au niveau de la région anale.

Interrogé, il a admis transporter quatre paquets contenant chacun 20 cigarettes, soigneusement emballées dans un gant élastique blanc. Il a procédé au retrait volontaire des colis, qui ont été sécurisés puis remis à la police pour enquête. Le même jour, vers 16 h 20, un autre détenu, âgé de 35 ans, également de retour de la cour, a été contrôlé. Le scanner a révélé la présence d'un objet étranger. Il a déclaré transporter un paquet contenant deux cigarettes, qu'il a lui aussi retiré volontairement.

À la prison centrale de Beau-Bassin, deux cas similaires ont été enregistrés dans l'après-midi. À 14 h 28, un détenu revenant de la cour de Rivière-Noire a été scanné. Un corps étranger ayant été détecté, il a reconnu transporter une boulette de cigarettes.

Il a retiré un sachet en plastique contenant 14 cigarettes sans filtre. Huit minutes plus tard, à 14 h 36, un autre détenu, également de retour de la même juridiction, a été intercepté après qu'un objet suspect a été repéré au scanner. Il a admis dissimuler une boulette en plastique contenant cinq cigarettes sans filtre, qu'il a retirée en présence des officiers.

Les pièces à conviction ont été sécurisées et les faits rapportés aux autorités supérieures. 288 cigarettes avaient été retrouvées lundi et mardi sur cinq autres détenus, ce qui laisse présumer l'existence d'un réseau organisé d'introduction de tabac en milieu carcéral. Ces découvertes successives soulignent les défis persistants auxquels font face les autorités pénitentiaires pour endiguer le trafic d'articles prohibés dans les établissements de détention.