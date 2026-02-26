Ile Maurice: L'Entraîneur Jevin Awotar - «Nous sommes bien armés pour la saison 2026»

interview

Vainqueur d'une seule course en 2025, l'entraîneur Jevin Awotar affiche clairement ses ambitions pour la saison 2026. Avec l'acquisition de près d'une vingtaine de nouveaux chevaux et l'engagement du talentueux jockey sud-africain Grant van Niekerk, l'écurie entend franchir un cap. Dans cet entretien, il évoque notamment Underworld, son représentant dans les courses classiques, l'arrivée de Van Niekerk et la confiance accordée par Hollywood Racing.

L'an dernier, vous ne disposiez que de quelques chevaux dans vos boxes. Votre effectif a été considérablement renforcé durant l'intersaison. Peut-on dire que le round d'observation est terminé ?

La saison dernière a été particulièrement difficile. Certes, nous avions ouvert notre compteur dès notre troisième partant, mais nous savions que la tâche serait compliquée, notamment parce que nos nouvelles recrues étaient arrivées tardivement.

Nous aurions pu décrocher une deuxième victoire avec Warbird lors de la journée du Maiden, mais il n'a malheureusement pas bénéficié d'une monte favorable.

Depuis, nous avons mis trois chevaux à la retraite et accueilli plusieurs nouveaux éléments. À ce jour, cinq chevaux présents dans nos boxes n'ont pas encore couru depuis l'an dernier. Huit autres sont actuellement en quarantaine et six supplémentaires arriveront par le prochain vol.

Au total, cela représente 19 nouveaux chevaux. Oui, je peux le dire : nous sommes bien armés pour affronter la nouvelle saison et être compétitifs dans toutes les classes.

Parlons d'Underworld, acquis, semblet-il, pour défendre les couleurs de l'écurie dans les courses classiques. Comment avez-vous réussi à l'obtenir ?

Nous suivions Underworld depuis six mois. Son propriétaire réside à Hong Kong et il n'a pas été facile de le convaincre de vendre. Nous avons eu de la chance de pouvoir acquérir ce cheval, qui sera notre représentant dans les courses classiques.

Nous l'avons obtenu à un prix raisonnable et je tiens à remercier les propriétaires pour l'effort consenti afin de finaliser cet achat.

Après avoir fait confiance aux jockeys mauriciens la saison dernière, vous avez engagé cette année le jockey sudafricain Grant van Niekerk. Pourquoi ce choix ?

Grant van Niekerk est un jockey de grand talent qui ne bénéficie pas actuellement de toutes les opportunités qu'il mérite en Afrique du Sud. Il avait même été pressenti pour un poste de Club Jockey à Hong-Kong, mais pour des raisons personnelles, il est retourné en Afrique du Sud.

Lorsque je travaillais chez Brett Crawford au Cap, il était le jockey attitré de l'écurie de Bass. Il a également été jockey numéro un de Snaith Racing et il compte plusieurs victoires de Groupe 1 à son palmarès. Cela démontre son talent et son expérience au plus haut niveau.

Il a déjà monté à Maurice lors d'un meeting international. Nous avons déjà obtenu la No Objection Letter de la Gambling Regulatory Authority (GRA) et finalisons actuellement les démarches administratives pour sa venue. Je suis convaincu qu'il fera un excellent travail sous nos couleurs.

Votre assistant entraîneur, Jameer Allyhosain, a également sollicité une licence de trackrider. Cumulera-t-il deux fonctions ?

Effectivement. Son rôle d'assistant-entraîneur est essentiel, mais il sera également en selle à l'entraînement. Il a été un très bon jockey et ses retours seront précieux.

Nous privilégions une approche basée sur le ressenti plutôt que sur le seul chronomètre. Ses impressions sur le niveau de forme et le fitness des chevaux constitueront un atout important pour l'écurie.

Quels sont vos objectifs pour la saison 2026 ?

Notre objectif est clair : remporter un maximum de victoires et être très compétitifs dans les courses classiques.

Avec cet effectif renforcé, nous espérons pouvoir rivaliser avec les grandes écuries comme celles de Paul Foo Kune et Ramapatee Gujadhur, même si la compétition sera rude.

Je remercie sincèrement nos propriétaires pour les investissements réalisés. Grâce à eux, nous abordons la saison 2026 avec ambition et confiance. Mes remerciements vont aussi au staff de l'écurie qui abat un travail formidable.

Le stakesmoney a été rehaussé de 30 % cette saison. Votre réaction ?

Je tiens à remercier le Mauritius Turf Club (MTC) pour cet effort significatif. Un mot également pour M. Ramapatee Gujadhur, président de l'association des entraîneurs, pour son engagement en faveur de cette revalorisation.

Le stakesmoney est fondamental, non seulement pour les entraîneurs et propriétaires, mais pour l'ensemble de l'industrie. Une meilleure allocation signifie des chevaux de meilleure qualité et une compétition plus relevée.

Je profite aussi de cette tribune pour lancer un appel au gouvernement afin qu'il soutienne notre secteur.

Enfin, Hollywood Racing vous a choisi, ainsi que Vincent Allet, pour entraîner ses premiers chevaux à Maurice. Que représente cette marque de confiance ?

C'est une grande fierté qu'un syndicat d'envergure internationale comme Hollywood Racing nous fasse confiance. Je remercie Anthony Delpech et son équipe pour cette opportunité.

Cela apporte des chevaux supplémentaires à l'écurie et renforce notre crédibilité. J'espère obtenir de bons résultats pour, pourquoi pas, convaincre d'autres propriétaires étrangers d'envoyer leurs chevaux à Maurice.