Ile Maurice: Devi Seelah trouve la mort après une séance de prière

26 Février 2026
L'Express (Port Louis)
Par S.V.-N

Un grave accident de la route s'est produit dans la soirée du mardi 24 février sur la route principale de Montagne-Blanche, non loin du campus de Polytechnics Mauritius. Devi Seelah, une habitante de la localité, âgée de 66 ans, a perdu la vie après avoir été percutée par une voiture alors qu'elle traversait la route en revenant d'une séance de prière, aux alentours de 20 h 40.

Une voiture arrivant de Quartier-Militaire en direction de Rivière-Sèche a heurté Devi Seelah qui se trouvait sur la chaussée. À l'arrivée des policiers, la victime gisait inconsciente sur un lay-by situé sur le côté gauche de la route. Elle présentait une blessure à la tête et saignait abondamment. Les témoins et les policiers ont immédiatement sollicité une ambulance et la sexagénaire a été transportée d'urgence à l'hôpital sir Anerood Jugnauth, à Constance.

Cependant, malgré les efforts du personnel soignant, le médecin de service n'a pu que constater le décès de Devi Seelah peu après son admission. Le corps a été transféré à la morgue de l'hôpital où une autopsie a été pratiquée hier pour déterminer la cause exacte de sa mort.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Le conducteur du véhicule, un homme de 37 ans habitant Belle-Rose et travaillant comme technicien dans une entreprise sucrière, a été conduit au poste de police pour les besoins de l'enquête. Il a été soumis à un alcootest qui s'est révélé négatif. Un prélèvement sanguin a également été effectué à des fins de dépistage de stupéfiants et la voiture impliquée dans l'accident a été envoyée au poste de police pour analyse.

Les circonstances exactes de ce drame devront toutefois être établies par l'enquête policière. Le conducteur a été placé en détention sur ordre d'un officier de police dans la nuit de mardi. Il a comparu en cour hier pour une accusation d'homicide involontaire.

Lire l'article original sur L'Express.

Tagged:
Copyright © 2026 L'Express. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.