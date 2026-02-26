Ile Maurice: Plus d'un million de visiteurs transportés par Emirates

26 Février 2026
L'Express (Port Louis)

Plus d'un million de touristes arrivés à Maurice depuis 2022 ont voyagé à bord d'Emirates, soit plus de 20% de l'ensemble des arrivées enregistrées sur la période 2022-2025, selon la compagnie aérienne. Une dynamique qui a soutenu la reprise post-pandémie du secteur touristique et généré des retombées économiques significatives pour l'île. S'appuyant sur un réseau de plus de 150 destinations et quelque 1 700 points desservis à travers ses partenaires, Emirates a joué un rôle central dans la relance du trafic vers Maurice, 2025 marquant une année record avec 1436250 visiteurs, une hausse de 3,9% sur un an.

La compagnie indique avoir transporté près de 309 000 touristes l'an dernier depuis des marchés clés européens - dont le Royaume-Uni, l'Allemagne, la France ou l'Italie - ainsi que depuis les États-Unis, la Chine, la Corée du Sud et le Moyen-Orient.

Cette progression s'est accompagnée d'une hausse de 5,7% du nombre de passagers acheminés par Emirates à Maurice en 2025, contribuant à soutenir l'ensemble de la chaîne de valeur du tourisme, des hôtels aux touropérateurs, et des milliers d'emplois locaux.

«Maurice demeure un joyau de notre portefeuille dans l'océan Indien», a déclaré Nabil Sultan, Executive Vice President Passenger Sales & Country Management chez Emirates, soulignant l'engagement du groupe à renforcer la visibilité internationale de la destination à travers des partenariats avec les autorités et les acteurs du secteur. Il a également salué la coopération avec Air Mauritius sur cette liaison stratégique.

Depuis décembre 2025, Emirates opère trois vols quotidiens vers l'île - deux en A380 et un en Boeing 777 - offrant environ 10 500 sièges par semaine. À partir du 29 mars, un Boeing 777 rétrofité, intégrant une cabine Premium Economy, sera déployé quotidiennement sur la ligne Maurice-Dubaï.

La compagnie collabore depuis 2012 avec la Mauritius Tourism Promotion Authority (MTPA) pour promouvoir la destination à l'international à travers des campagnes marketing, voyages de familiarisation pour agents de voyage, roadshows et actions conjointes avec des hôtels.

Selon la MTPA, Emirates a contribué à élargir les marchés émetteurs, avec des visiteurs provenant désormais d'une soixantaine de pays. Les recherches de vols vers Maurice auraient bondi de 41% à l'été 2025 sur le réseau Emirates, plaçant l'île parmi les destinations les plus demandées.

Présente à Maurice depuis 2002, Emirates est aujourd'hui la seule compagnie à y exploiter l'A380 et à proposer une Première classe sur cette ligne, tout en employant des centaines de Mauriciens dans ses opérations mondiales.

