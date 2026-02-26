Ile Maurice: La FCC alerte le public contre les arnaques téléphoniques

La Financial Crimes Commission (FCC) a émis un avertissement à l'attention du public concernant des arnaques téléphoniques en cours qui ciblent les titulaires de comptes bancaires dans l'île. Alors que plusieurs cas ont déjà été signalés, la FCC appelle la population à rester particulièrement vigilante face à ces tentatives de fraude sophistiquées.

Selon le communiqué officiel de la FCC, les fraudeurs contactent les victimes par WhatsApp ou par messagerie en se faisant passer pour des représentants de banques locales. Leur objectif est de convaincre les personnes à partager des informations sensibles telles que les numéros de compte, les détails de cartes de débit ou les codes PIN. Dans certains cas, les escrocs maintiennent les victimes en ligne pendant de longues périodes, pendant que des transactions non autorisées sont effectuées sur leurs comptes.

Les fraudeurs ne se limitent pas aux arnaques bancaires classiques : certains proposent de faux investissements en ligne, promettant des rendements élevés pour inciter les victimes à partager leurs informations bancaires ou à transférer de l'argent.

Une fois qu'ils obtiennent les identifiants des comptes, ils peuvent procéder à des transferts non autorisés de sommes importantes, parfois s'élevant à plusieurs centaines de milliers de roupies. La FCC a également identifié plusieurs numéros de téléphone liés à ces activités frauduleuses, notamment le +92 330 653 6792 (Pakistan), le +92 331 720 6976 (Pakistan) et le +1 (929) 708-1885 (international).

Elle recommande de ne jamais répondre à des appels ou messages provenant de numéros inconnus, surtout ceux prétendant représenter votre banque. Il est crucial de ne jamais partager votre PIN, mot de passe ou numéro de carte avec quiconque par téléphone ou WhatsApp. Les usagers sont encouragés à contacter directement leur banque via les numéros officiels pour toute vérification et à bloquer ou signaler immédiatement les numéros suspects.

Enfin, la FCC conseille aux usagers de mettre en garde vos proches, notamment les personnes âgées, afin de les protéger contre ce type d'arnaque. En cas de partage involontaire de données bancaires avec un appelant inconnu, il est impératif de contacter immédiatement la banque pour bloquer le compte et limiter toute perte financière. La FCC rappelle que la vigilance de chacun est essentielle pour protéger la communauté contre la fraude financière.